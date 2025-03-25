https://ria.ru/20250325/zakon-2007174644.html

Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству

Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 25.03.2025

Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:18:00+03:00

2025-03-25T13:18:00+03:00

2025-03-25T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству.Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты в феврале, первое чтение он прошел 18 марта.Законопроект предлагает комплекс из порядка 30 мер, в том числе:Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации, а затем он поступит на подпись президенту. Дата его вступления в силу — 1 июня, за исключением некоторых положений.

https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006849188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

госдума рф, россия, общество