Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству
Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенничества
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству.
Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты в феврале, первое чтение он прошел 18 марта.
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Законопроект предлагает комплекс из порядка 30 мер, в том числе:
- создается государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий;
- госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;
- такой же запрет установят для владельцев агрегаторов товаров и услуг, сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей;
- вызовы будут маркировать — у пользователя будет отображаться наименование организации;
- банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов;
- будут прекращать операции в банкоматах, если зафиксированы подозрительные действия;
- россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;
- сим-карты нельзя будет передавать третьим лицам, но можно — близким родственникам;
- на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;
- при смене пароля от личного кабинета на "Госуслугах" пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;
- сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;
- заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета "Госуслуг" и банковских приложений при отказе от него;
- россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.
Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации, а затем он поступит на подпись президенту. Дата его вступления в силу — 1 июня, за исключением некоторых положений.
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