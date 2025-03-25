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Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 25.03.2025
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13:18 25.03.2025 (обновлено: 14:15 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/zakon-2007174644.html
Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству
Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 25.03.2025
Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству
Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству. РИА Новости, 25.03.2025
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общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству.Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты в феврале, первое чтение он прошел 18 марта.Законопроект предлагает комплекс из порядка 30 мер, в том числе:Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации, а затем он поступит на подпись президенту. Дата его вступления в силу — 1 июня, за исключением некоторых положений.
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству

Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенничества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству.
Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты в феврале, первое чтение он прошел 18 марта.
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11 февраля, 13:50
Законопроект предлагает комплекс из порядка 30 мер, в том числе:
  • создается государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий;
  • госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами;
  • такой же запрет установят для владельцев агрегаторов товаров и услуг, сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей;
  • вызовы будут маркировать — у пользователя будет отображаться наименование организации;
  • банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов;
  • будут прекращать операции в банкоматах, если зафиксированы подозрительные действия;
  • россияне смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки, а также на спам-обзвоны и СМС-рассылки;
  • сим-карты нельзя будет передавать третьим лицам, но можно — близким родственникам;
  • на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт;
  • при смене пароля от личного кабинета на "Госуслугах" пользователь будет получать два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения;
  • сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора;
  • заработает автоматическое удаление старого номера телефона из личного кабинета "Госуслуг" и банковских приложений при отказе от него;
  • россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.
Теперь законопроект должен одобрить Совет Федерации, а затем он поступит на подпись президенту. Дата его вступления в силу — 1 июня, за исключением некоторых положений.
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