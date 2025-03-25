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МИД России заявил о невозможности передачи контроля над ЗАЭС - РИА Новости, 25.03.2025
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20:49 25.03.2025 (обновлено: 23:06 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/zaes-2007299823.html
МИД России заявил о невозможности передачи контроля над ЗАЭС
МИД России заявил о невозможности передачи контроля над ЗАЭС - РИА Новости, 25.03.2025
МИД России заявил о невозможности передачи контроля над ЗАЭС
Передача Запорожской АЭС, как и контроля над ней, Украине или другой стране невозможны, говорится в заявлении на сайте МИД России. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:49:00+03:00
2025-03-25T23:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Передача Запорожской АЭС, как и контроля над ней, Украине или другой стране невозможны, говорится в заявлении на сайте МИД России."Возращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны", — подчеркнули в ведомстве.Там отметили, что совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством также недопустима."Таких прецедентов в мировой практике нет. В этом случае, например, невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб", — объяснили в министерстве. Кроме того, тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с киевским режимом делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС."Выглядит абсурдной идея участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов", — добавили в МИД.Ранее во вторник Владимир Зеленский признался, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос ЗАЭС, а именно возможность участия Штатов в ее модернизации.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
https://ria.ru/20250322/zaes-2006659987.html
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россия, украина, запорожская аэс, владимир зеленский, дональд трамп, сша, нато, безопасность
Россия, Украина, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, НАТО, Безопасность
МИД России заявил о невозможности передачи контроля над ЗАЭС

МИД РФ: передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Передача Запорожской АЭС, как и контроля над ней, Украине или другой стране невозможны, говорится в заявлении на сайте МИД России.
"Возращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны", — подчеркнули в ведомстве.
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Там отметили, что совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством также недопустима.
"Таких прецедентов в мировой практике нет. В этом случае, например, невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб", — объяснили в министерстве.
Кроме того, тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с киевским режимом делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС.
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"Выглядит абсурдной идея участия в эксплуатации станции каких-либо международных организаций, поскольку ни мандат, ни компетенция ни одной из них не позволяют им участвовать в эксплуатации ядерных объектов", — добавили в МИД.
Ранее во вторник Владимир Зеленский признался, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос ЗАЭС, а именно возможность участия Штатов в ее модернизации.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
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