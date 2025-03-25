https://ria.ru/20250325/yushkov-2007319362.html

Эксперт раскрыл, почему Киев продолжает бить по энергообъектам

Эксперт раскрыл, почему Киев продолжает бить по энергообъектам - РИА Новости, 25.03.2025

Эксперт раскрыл, почему Киев продолжает бить по энергообъектам

Киев, нанося удары по энергетической инфраструктуре РФ, хочет выторговать у США выгодные для себя условия, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T23:13:00+03:00

2025-03-25T23:13:00+03:00

2025-03-25T23:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

игорь юшков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715171_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_5bc193ecde3500fc7531527400dabd44.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Киев, нанося удары по энергетической инфраструктуре РФ, хочет выторговать у США выгодные для себя условия, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Украина демонстрирует, что, нанося удары, хочет выторговать у Соединенных Штатов, видимо, какие-то максимально выгодные условия для себя. Потому она целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре, причем не просто какой-то, а именно по той, где присутствуют еще и американские компании", – отметил эксперт. Он привел в пример Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. "Думаю, что пока Украина исходит из того, что, нанося удары, она якобы укрепляет свою переговорную позицию. И потом может вернуться к этой практике. Поэтому я думаю, что это перемирие будет довольно нестабильным", – добавил он. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Ранее во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Кремль также опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

https://ria.ru/20250325/zapad-2007316817.html

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007303836.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности