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Эксперт раскрыл, почему Киев продолжает бить по энергообъектам - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:13 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/yushkov-2007319362.html
Эксперт раскрыл, почему Киев продолжает бить по энергообъектам
Эксперт раскрыл, почему Киев продолжает бить по энергообъектам - РИА Новости, 25.03.2025
Эксперт раскрыл, почему Киев продолжает бить по энергообъектам
Киев, нанося удары по энергетической инфраструктуре РФ, хочет выторговать у США выгодные для себя условия, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:13:00+03:00
2025-03-25T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Киев, нанося удары по энергетической инфраструктуре РФ, хочет выторговать у США выгодные для себя условия, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Украина демонстрирует, что, нанося удары, хочет выторговать у Соединенных Штатов, видимо, какие-то максимально выгодные условия для себя. Потому она целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре, причем не просто какой-то, а именно по той, где присутствуют еще и американские компании", – отметил эксперт. Он привел в пример Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. "Думаю, что пока Украина исходит из того, что, нанося удары, она якобы укрепляет свою переговорную позицию. И потом может вернуться к этой практике. Поэтому я думаю, что это перемирие будет довольно нестабильным", – добавил он. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Ранее во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Кремль также опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
https://ria.ru/20250325/zapad-2007316817.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт раскрыл, почему Киев продолжает бить по энергообъектам

Юшков: Киев ударами по энергообъектам хочет выторговать у США выгодные условия

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Киев, нанося удары по энергетической инфраструктуре РФ, хочет выторговать у США выгодные для себя условия, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Украина демонстрирует, что, нанося удары, хочет выторговать у Соединенных Штатов, видимо, какие-то максимально выгодные условия для себя. Потому она целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре, причем не просто какой-то, а именно по той, где присутствуют еще и американские компании", – отметил эксперт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Он привел в пример Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil.
"Думаю, что пока Украина исходит из того, что, нанося удары, она якобы укрепляет свою переговорную позицию. И потом может вернуться к этой практике. Поэтому я думаю, что это перемирие будет довольно нестабильным", – добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Ранее во вторник Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США, прошедшей в Эр-Рияде. Согласно заявлению, Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Кремль также опубликовал согласованный российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Сильный удар": в Раде назвали "жертву" переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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