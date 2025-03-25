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В Запорожской области прогремели взрывы
В Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.03.2025
В Запорожской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:07:00+03:00
2025-03-25T23:07:00+03:00
2025-03-25T23:07:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. "Взрывы в (подконтрольной Киеву части – ред.) Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области прогремели взрывы
Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области