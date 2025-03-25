https://ria.ru/20250325/vzryv-2007130581.html

Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР

Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР - РИА Новости, 25.03.2025

Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР

Для жителей многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, организуют временное размещение, сообщили в администрации города. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

махачкала

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Для жителей многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, организуют временное размещение, сообщили в администрации города."Ведется работа по организации временного размещения жителей. Вопрос определения места временного заселения становится приоритетным, так как необходимо обеспечить людей крышей над головой в кратчайшие сроки", - сообщается в Telegram-канале мэрии.

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2025

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происшествия, махачкала