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Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР
Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР - РИА Новости, 25.03.2025
Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР
Для жителей многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, организуют временное размещение, сообщили в администрации города. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:45:00+03:00
2025-03-25T10:45:00+03:00
2025-03-25T10:53:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Для жителей многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, организуют временное размещение, сообщили в администрации города."Ведется работа по организации временного размещения жителей. Вопрос определения места временного заселения становится приоритетным, так как необходимо обеспечить людей крышей над головой в кратчайшие сроки", - сообщается в Telegram-канале мэрии.
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происшествия, махачкала
Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР
Жителей многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР