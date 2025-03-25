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Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР - РИА Новости, 25.03.2025
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10:45 25.03.2025 (обновлено: 10:53 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vzryv-2007130581.html
Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР
Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР - РИА Новости, 25.03.2025
Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР
Для жителей многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, организуют временное размещение, сообщили в администрации города. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:45:00+03:00
2025-03-25T10:53:00+03:00
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Для жителей многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, организуют временное размещение, сообщили в администрации города."Ведется работа по организации временного размещения жителей. Вопрос определения места временного заселения становится приоритетным, так как необходимо обеспечить людей крышей над головой в кратчайшие сроки", - сообщается в Telegram-канале мэрии.
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Жителей дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР

Жителей многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, разместят в ПВР

© МЧС России/TelegramПоследствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© МЧС России/Telegram
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Для жителей многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, организуют временное размещение, сообщили в администрации города.
"Ведется работа по организации временного размещения жителей. Вопрос определения места временного заселения становится приоритетным, так как необходимо обеспечить людей крышей над головой в кратчайшие сроки", - сообщается в Telegram-канале мэрии.
Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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