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После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение

После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение - РИА Новости, 25.03.2025

После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение

Открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

махачкала

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным МЧС, взрыв газа с последующим возгоранием произошел в квартире многоэтажки на улице Гапцахская, пострадала женщина."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

махачкала

россия

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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T09:57 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, россия