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После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение - РИА Новости, 25.03.2025
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09:57 25.03.2025 (обновлено: 10:10 25.03.2025)
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После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение
После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение - РИА Новости, 25.03.2025
После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение
Открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.03.2025
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происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным МЧС, взрыв газа с последующим возгоранием произошел в квартире многоэтажки на улице Гапцахская, пострадала женщина."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Махачкала, Россия
После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение

МЧС: после взрыва в многоквартирном доме в Махачкале потушили открытое горение

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным МЧС, взрыв газа с последующим возгоранием произошел в квартире многоэтажки на улице Гапцахская, пострадала женщина.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
© МЧС России/TelegramПоследствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© МЧС России/Telegram
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МахачкалаРоссия
 
 
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