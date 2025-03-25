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После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение
После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение - РИА Новости, 25.03.2025
После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение
Открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:57:00+03:00
2025-03-25T09:57:00+03:00
2025-03-25T10:10:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Открытое горение после взрыва газа в жилом доме в Махачкале ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По данным МЧС, взрыв газа с последующим возгоранием произошел в квартире многоэтажки на улице Гапцахская, пострадала женщина."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
2025-03-25T09:57
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Махачкала, Россия
После взрыва в доме в Махачкале потушили открытое горение
МЧС: после взрыва в многоквартирном доме в Махачкале потушили открытое горение