https://ria.ru/20250325/vzryv-2007097172.html

В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме

В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 25.03.2025

В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Аксайском районе Ростовской области, мужчина госпитализирован, сообщает управление по предупреждению и ликвидации РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:33:00+03:00

2025-03-25T08:33:00+03:00

2025-03-25T10:23:00+03:00

происшествия

аксайский район

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Аксайском районе Ростовской области, мужчина госпитализирован, сообщает управление по предупреждению и ликвидации ЧС района. В 3.20 мск в ЕДДС-112 Аксайского района поступило сообщение о взрыве в трехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу поселок Верхнетемернницкий, улица Венеры, дом 24, корпус 7. На место были направлены службы экстренного реагирования. "На месте происшествия установлено, что взрывной волной повреждены входные двери пяти квартир и обшивка потолка в 1-м подъезде... Пострадал один человек, проживающий в квартире № 29", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина 2002 года рождения получил ожоги первой степени и был госпитализирован в БСМП №2 Ростова-на-Дону. Эпицентр взрыва находился в квартире № 29, возгорания не было. "На месте происшествия также выявлено, что причиной взрыва не является утечка газа. Точная причина происшествия устанавливается", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250319/moskva-2005892483.html

аксайский район

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, аксайский район, ростовская область, ростов-на-дону