В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме
В Ростовской области прогремел взрыв в многоквартирном доме, пострадал мужчина
© Фото : МБУ АР "УПЧС" (112 Аксайского района)/TelegramПоследствия взрыва в ЖК "Спутник" в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области
Последствия взрыва в ЖК "Спутник" в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Аксайском районе Ростовской области, мужчина госпитализирован, сообщает управление по предупреждению и ликвидации ЧС района.
В 3.20 мск в ЕДДС-112 Аксайского района поступило сообщение о взрыве в трехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу поселок Верхнетемернницкий, улица Венеры, дом 24, корпус 7. На место были направлены службы экстренного реагирования.
© Фото : МБУ АР "УПЧС" (112 Аксайского района)/TelegramПоследствия взрыва в ЖК "Спутник" в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области
Последствия взрыва в ЖК "Спутник" в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области
"На месте происшествия установлено, что взрывной волной повреждены входные двери пяти квартир и обшивка потолка в 1-м подъезде... Пострадал один человек, проживающий в квартире № 29", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина 2002 года рождения получил ожоги первой степени и был госпитализирован в БСМП №2 Ростова-на-Дону.
Эпицентр взрыва находился в квартире № 29, возгорания не было. "На месте происшествия также выявлено, что причиной взрыва не является утечка газа. Точная причина происшествия устанавливается", - добавляется в сообщении.
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