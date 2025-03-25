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В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 25.03.2025
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08:33 25.03.2025 (обновлено: 10:23 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vzryv-2007097172.html
В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме
В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме - РИА Новости, 25.03.2025
В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме
Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Аксайском районе Ростовской области, мужчина госпитализирован, сообщает управление по предупреждению и ликвидации РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:33:00+03:00
2025-03-25T10:23:00+03:00
происшествия
аксайский район
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Аксайском районе Ростовской области, мужчина госпитализирован, сообщает управление по предупреждению и ликвидации ЧС района. В 3.20 мск в ЕДДС-112 Аксайского района поступило сообщение о взрыве в трехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу поселок Верхнетемернницкий, улица Венеры, дом 24, корпус 7. На место были направлены службы экстренного реагирования. "На месте происшествия установлено, что взрывной волной повреждены входные двери пяти квартир и обшивка потолка в 1-м подъезде... Пострадал один человек, проживающий в квартире № 29", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина 2002 года рождения получил ожоги первой степени и был госпитализирован в БСМП №2 Ростова-на-Дону. Эпицентр взрыва находился в квартире № 29, возгорания не было. "На месте происшествия также выявлено, что причиной взрыва не является утечка газа. Точная причина происшествия устанавливается", - добавляется в сообщении.
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аксайский район
ростовская область
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происшествия, аксайский район, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Аксайский район, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростовской области прогремел взрыв в жилом доме

В Ростовской области прогремел взрыв в многоквартирном доме, пострадал мужчина

© Фото : МБУ АР "УПЧС" (112 Аксайского района)/TelegramПоследствия взрыва в ЖК "Спутник" в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области
Последствия взрыва в ЖК Спутник в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : МБУ АР "УПЧС" (112 Аксайского района)/Telegram
Последствия взрыва в ЖК "Спутник" в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в Аксайском районе Ростовской области, мужчина госпитализирован, сообщает управление по предупреждению и ликвидации ЧС района.
В 3.20 мск в ЕДДС-112 Аксайского района поступило сообщение о взрыве в трехэтажном многоквартирном жилом доме по адресу поселок Верхнетемернницкий, улица Венеры, дом 24, корпус 7. На место были направлены службы экстренного реагирования.
© Фото : МБУ АР "УПЧС" (112 Аксайского района)/TelegramПоследствия взрыва в ЖК "Спутник" в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области
Последствия взрыва в ЖК Спутник в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : МБУ АР "УПЧС" (112 Аксайского района)/Telegram
Последствия взрыва в ЖК "Спутник" в поселке Верхнетемерницкий Ростовской области
"На месте происшествия установлено, что взрывной волной повреждены входные двери пяти квартир и обшивка потолка в 1-м подъезде... Пострадал один человек, проживающий в квартире № 29", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина 2002 года рождения получил ожоги первой степени и был госпитализирован в БСМП №2 Ростова-на-Дону.
Эпицентр взрыва находился в квартире № 29, возгорания не было. "На месте происшествия также выявлено, что причиной взрыва не является утечка газа. Точная причина происшествия устанавливается", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияАксайский районРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
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