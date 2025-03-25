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СМИ: Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношениях с Россией - РИА Новости, 25.03.2025
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06:53 25.03.2025 (обновлено: 10:58 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vybor-2007092034.html
СМИ: Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношениях с Россией
СМИ: Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношениях с Россией - РИА Новости, 25.03.2025
СМИ: Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношениях с Россией
Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношениях с Россией и способе решения украинского конфликта, пишет 19fortyfive. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T06:53:00+03:00
2025-03-25T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношениях с Россией и способе решения украинского конфликта, пишет 19fortyfive."Европе предстоит решить, хотят ли они продолжать бескомпромиссную воинственную внешнюю политику в отношении России, которая неизбежно приведет к печальным последствиям", — говорится в статье.В материале также упоминается, что проукраинские правительства Европы намеренно препятствуют и даже саботируют кампанию президента США Дональда Трампа по оказанию давления на Киев с целью подписания мирного соглашения."Есть и другой вариант, если демократическая Европа сможет преодолеть свою навязчивую идею рассматривать сегодняшнюю Россию как вечного противника. Принятие этого более рационального подхода позволило бы ЕС проводить новую внешнюю политику, которая была бы одновременно независимой от Соединенных Штатов и решительно неагрессивной", — пишет автор.Он также отмечает, что таком случае ЕС смог бы стать центром дипломатии для посредничества и решения конфликтов, а не воинственным союзом, усиливающим напряженность.В минувшую пятницу глава Евродипломатии Кая Каллас в интервью ERR заявила, что в случае поражения Украины Россия якобы захватит и Европу, этим она обосновала поддержку Киева.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250325/kallas-2007081199.html
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html
https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html
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в мире, россия, европа, кайя каллас, евросоюз, нато
В мире, Россия, Европа, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО
СМИ: Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношениях с Россией

19fortyfive: отношения с Россией определят будущее Европы

© AP Photo / Christophe Petit-TessonВстреча министров иностранных дел стран Европы
Встреча министров иностранных дел стран Европы - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson
Встреча министров иностранных дел стран Европы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европа стоит перед судьбоносным выбором в отношениях с Россией и способе решения украинского конфликта, пишет 19fortyfive.
"Европе предстоит решить, хотят ли они продолжать бескомпромиссную воинственную внешнюю политику в отношении России, которая неизбежно приведет к печальным последствиям", — говорится в статье.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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В материале также упоминается, что проукраинские правительства Европы намеренно препятствуют и даже саботируют кампанию президента США Дональда Трампа по оказанию давления на Киев с целью подписания мирного соглашения.
"Есть и другой вариант, если демократическая Европа сможет преодолеть свою навязчивую идею рассматривать сегодняшнюю Россию как вечного противника. Принятие этого более рационального подхода позволило бы ЕС проводить новую внешнюю политику, которая была бы одновременно независимой от Соединенных Штатов и решительно неагрессивной", — пишет автор.
Он также отмечает, что таком случае ЕС смог бы стать центром дипломатии для посредничества и решения конфликтов, а не воинственным союзом, усиливающим напряженность.
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