https://ria.ru/20250325/vsu-2007296442.html

Преступления нацистов в Курской области сравнили со зверствами ВСУ

Преступления нацистов в Курской области сравнили со зверствами ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025

Преступления нацистов в Курской области сравнили со зверствами ВСУ

Рассекреченные преступления нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны схожи с издевательствами и пытками ВСУ мирных жителей региона в нынешнее... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T20:33:00+03:00

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2025-03-25T20:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

германия

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КУРСК, 25 мар – РИА Новости. Рассекреченные преступления нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны схожи с издевательствами и пытками ВСУ мирных жителей региона в нынешнее время, рассказал РИА Новости заместитель директора по научно-исследовательской работе государственного архива Курской области Олег Аргунов. "Представлены новые рассекреченные документы о преступлениях фашистов на территории Курской области в годы Великой Отечественной войны из архива управления ФСБ России по Курской области. Главное, на что обратили внимание архивисты, это методы уничтожения людей: они очень похожи на издевательства и пытки, которым подверглись жители оккупированных украинскими фашистами и их пособниками территорий Курской области", - сообщил агентству Аргунов. Он пояснил, что работа по рассекречиванию архивных документов проводится на регулярной основе. "Один из рассекреченных документов – Акт судебно-медицинского осмотра эксгумированных трупов, найденных в городе Дмитриеве Курской области, – подтверждает информацию об убийстве в 1942 году 16-летнего еврейского мальчика Бориса, которого фашисты несколько дней истязали, после чего застрелили. Эти сведения приведены в Акте, составленном 7 августа 1943 года, по итогам расследования преступлений фашистов в Дмитриевском районе", - добавил он. Кроме того, рассекреченные материалы позволили уточнить имена более 90 граждан Бесединского (ныне Курского) района, которые погибли от рук немецких захватчиков в период оккупации в годы войны. "В госархиве имеются на хранении фотографии, которые позволяют визуализировать информацию, из рассекреченных материалов. В частности, это фотографии процесса эксгумации и перезахоронения 96-ти жертв карательной экспедиции фашистов и их пособников в селе Веретенино Михайловского (ныне Железногорского) района, которые подробно описаны в одном из рассекреченных документов", - добавил Аргунов.

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html

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курская область, германия, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)