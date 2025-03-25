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Преступления нацистов в Курской области сравнили со зверствами ВСУ
Преступления нацистов в Курской области сравнили со зверствами ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
Преступления нацистов в Курской области сравнили со зверствами ВСУ
Рассекреченные преступления нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны схожи с издевательствами и пытками ВСУ мирных жителей региона в нынешнее... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:33:00+03:00
2025-03-25T20:33:00+03:00
2025-03-25T20:33:00+03:00
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КУРСК, 25 мар – РИА Новости. Рассекреченные преступления нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны схожи с издевательствами и пытками ВСУ мирных жителей региона в нынешнее время, рассказал РИА Новости заместитель директора по научно-исследовательской работе государственного архива Курской области Олег Аргунов. "Представлены новые рассекреченные документы о преступлениях фашистов на территории Курской области в годы Великой Отечественной войны из архива управления ФСБ России по Курской области. Главное, на что обратили внимание архивисты, это методы уничтожения людей: они очень похожи на издевательства и пытки, которым подверглись жители оккупированных украинскими фашистами и их пособниками территорий Курской области", - сообщил агентству Аргунов. Он пояснил, что работа по рассекречиванию архивных документов проводится на регулярной основе. "Один из рассекреченных документов – Акт судебно-медицинского осмотра эксгумированных трупов, найденных в городе Дмитриеве Курской области, – подтверждает информацию об убийстве в 1942 году 16-летнего еврейского мальчика Бориса, которого фашисты несколько дней истязали, после чего застрелили. Эти сведения приведены в Акте, составленном 7 августа 1943 года, по итогам расследования преступлений фашистов в Дмитриевском районе", - добавил он. Кроме того, рассекреченные материалы позволили уточнить имена более 90 граждан Бесединского (ныне Курского) района, которые погибли от рук немецких захватчиков в период оккупации в годы войны. "В госархиве имеются на хранении фотографии, которые позволяют визуализировать информацию, из рассекреченных материалов. В частности, это фотографии процесса эксгумации и перезахоронения 96-ти жертв карательной экспедиции фашистов и их пособников в селе Веретенино Михайловского (ныне Железногорского) района, которые подробно описаны в одном из рассекреченных документов", - добавил Аргунов.
https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html
https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html
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курская область, германия, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Преступления нацистов в Курской области сравнили со зверствами ВСУ
Аргунов: преступления нацистов в Курской области схожи с действиями ВСУ
КУРСК, 25 мар – РИА Новости. Рассекреченные преступления нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны схожи с издевательствами и пытками ВСУ мирных жителей региона в нынешнее время, рассказал РИА Новости заместитель директора по научно-исследовательской работе государственного архива Курской области Олег Аргунов.
"Представлены новые рассекреченные документы о преступлениях фашистов на территории Курской области
в годы Великой Отечественной войны из архива управления ФСБ России
по Курской области. Главное, на что обратили внимание архивисты, это методы уничтожения людей: они очень похожи на издевательства и пытки, которым подверглись жители оккупированных украинскими фашистами и их пособниками территорий Курской области", - сообщил агентству Аргунов.
Он пояснил, что работа по рассекречиванию архивных документов проводится на регулярной основе.
"Один из рассекреченных документов – Акт судебно-медицинского осмотра эксгумированных трупов, найденных в городе Дмитриеве Курской области, – подтверждает информацию об убийстве в 1942 году 16-летнего еврейского мальчика Бориса, которого фашисты несколько дней истязали, после чего застрелили. Эти сведения приведены в Акте, составленном 7 августа 1943 года, по итогам расследования преступлений фашистов в Дмитриевском районе", - добавил он.
Кроме того, рассекреченные материалы позволили уточнить имена более 90 граждан Бесединского (ныне Курского) района
, которые погибли от рук немецких захватчиков в период оккупации в годы войны.
"В госархиве имеются на хранении фотографии, которые позволяют визуализировать информацию, из рассекреченных материалов. В частности, это фотографии процесса эксгумации и перезахоронения 96-ти жертв карательной экспедиции фашистов и их пособников в селе Веретенино Михайловского (ныне Железногорского) района, которые подробно описаны в одном из рассекреченных документов", - добавил Аргунов.