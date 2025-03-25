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ВСУ атаковали храм и машину скорой помощи в Белгородской области - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/vsu-2007283973.html
ВСУ атаковали храм и машину скорой помощи в Белгородской области
ВСУ атаковали храм и машину скорой помощи в Белгородской области - РИА Новости, 25.03.2025
ВСУ атаковали храм и машину скорой помощи в Белгородской области
Украинские дроны атаковали храм Казанской иконы Божией Матери, два предприятия, несколько частных домов и автомобиль скорой помощи в Белгородской области,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:19:00+03:00
2025-03-25T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 мар — РИА Новости. Украинские дроны атаковали храм Казанской иконы Божией Матери, два предприятия, несколько частных домов и автомобиль скорой помощи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе село Казинка атаковано двумя дронами, в результате чего повреждены трактор и купол храма Казанской иконы Божией Матери. Атакам трёх дронов подвергся город Шебекино. На одном предприятии различные повреждения получили шесть автомобилей: выбиты стёкла и посечены кузовы. Также на территории предприятия в административном здании повреждено остекление. На втором предприятии в производственном помещении выбиты окна, пробита кровля и посечён фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Белгородском районе в селе Бессоновка возле автомобиля скорой помощи сдетонировал дрон. В селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены три частных домовладения. Кроме того, огнём уничтожена надворная постройка.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html
белгородская область
шебекино
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали храм и машину скорой помощи в Белгородской области

ВСУ дронами атаковали храм и машину скорой помощи в Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 мар — РИА Новости. Украинские дроны атаковали храм Казанской иконы Божией Матери, два предприятия, несколько частных домов и автомобиль скорой помощи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском округе село Казинка атаковано двумя дронами, в результате чего повреждены трактор и купол храма Казанской иконы Божией Матери. Атакам трёх дронов подвергся город Шебекино. На одном предприятии различные повреждения получили шесть автомобилей: выбиты стёкла и посечены кузовы. Также на территории предприятия в административном здании повреждено остекление. На втором предприятии в производственном помещении выбиты окна, пробита кровля и посечён фасад", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Белгородском районе в селе Бессоновка возле автомобиля скорой помощи сдетонировал дрон. В селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены три частных домовладения. Кроме того, огнём уничтожена надворная постройка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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