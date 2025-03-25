https://ria.ru/20250325/vsu-2007283973.html

ВСУ атаковали храм и машину скорой помощи в Белгородской области

ВСУ атаковали храм и машину скорой помощи в Белгородской области - РИА Новости, 25.03.2025

ВСУ атаковали храм и машину скорой помощи в Белгородской области

Украинские дроны атаковали храм Казанской иконы Божией Матери, два предприятия, несколько частных домов и автомобиль скорой помощи в Белгородской области,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:19:00+03:00

2025-03-25T19:19:00+03:00

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специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 мар — РИА Новости. Украинские дроны атаковали храм Казанской иконы Божией Матери, два предприятия, несколько частных домов и автомобиль скорой помощи в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе село Казинка атаковано двумя дронами, в результате чего повреждены трактор и купол храма Казанской иконы Божией Матери. Атакам трёх дронов подвергся город Шебекино. На одном предприятии различные повреждения получили шесть автомобилей: выбиты стёкла и посечены кузовы. Также на территории предприятия в административном здании повреждено остекление. На втором предприятии в производственном помещении выбиты окна, пробита кровля и посечён фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в Белгородском районе в селе Бессоновка возле автомобиля скорой помощи сдетонировал дрон. В селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены три частных домовладения. Кроме того, огнём уничтожена надворная постройка.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков