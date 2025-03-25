https://ria.ru/20250325/vsu-2007197543.html

На фоне переговоров России и США ВСУ продолжают атаковать энергобъекты

На фоне переговоров России и США ВСУ продолжают атаковать энергобъекты - РИА Новости, 25.03.2025

На фоне переговоров России и США ВСУ продолжают атаковать энергобъекты

На фоне проходивших в Эр-Рияде российско-американских переговоров Киев продолжил нанесение ударов с применением беспилотников по объектам российской мирной... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:48:00+03:00

2025-03-25T14:48:00+03:00

2025-03-25T14:50:00+03:00

киев

россия

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На фоне проходивших в Эр-Рияде российско-американских переговоров Киев продолжил нанесение ударов с применением беспилотников по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры, заявило Минобороны РФ."На фоне проходивших 24 марта текущего года в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250325/minoborony-2007196838.html

киев

россия

украина

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киев, россия, украина