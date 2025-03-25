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Губернатор Самарской области встретился с "Крыльями" - РИА Новости, 25.03.2025
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12:56 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/vstrecha-2007168336.html
Губернатор Самарской области встретился с "Крыльями"
Губернатор Самарской области встретился с "Крыльями" - РИА Новости, 25.03.2025
Губернатор Самарской области встретился с "Крыльями"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством, главным тренером и игроками футбольного клуба "Крылья Советов", сообщает... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:56:00+03:00
2025-03-25T12:56:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
крылья советов
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством, главным тренером и игроками футбольного клуба "Крылья Советов", сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона обсудил с ними текущие дела в команде и подготовку к заключительным матчам чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). После 21 матча "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице 12 место. В последних трех играх, которые состоялись в марте, самарская команда набрала лишь одно очко. "Мы осенью встречались. Говорили о целях и задачах нашего клуба. Тогда была поставлена конкретная цель — попасть в восьмерку. Да, теперь ситуация уже другая. Сейчас у болельщиков, у нас у всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений. Но, Игорь Витальевич (Осинькин, главный тренер футбольного клуба — ред.), мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда", — приводит пресс-служба слова Федорищева. Наставник клуба заверил, что все игроки максимально настроены на победу. Генеральный директор клуба Роберт Тер-Абрамян уверен в том, что команда приложит все силы, чтобы доказать, что "Крылья" могут гораздо больше. Губернатор Самарской области отметил, что помимо спортивных задач у клуба есть целый ряд других целей. В том числе, повышение посещаемости домашних матчей, привлечение болельщиков, решение вопроса с транспортной доступностью стадиона "Самара Арена" в дни игр для удобства поклонников команды. "Крылья Советов" — легендарная команда с большим потенциалом, который необходимо реализовывать на футбольном поле, подытожил Федорищев. Ближайший матч "Крылья" проведут 28 марта на стадионе "Самара Арена" против "Локомотива".
https://ria.ru/20250314/pomosch-2005106050.html
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самарская область, вячеслав федорищев, крылья советов
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Крылья Советов
Губернатор Самарской области встретился с "Крыльями"

Губернатор Федорищев встретился с "Крыльями Советов" перед решающим матчем

© Фото : пресс-служба "Крылья Советов"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с "Крыльями Советов"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с Крыльями Советов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : пресс-служба "Крылья Советов"
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством, главным тренером и игроками футбольного клуба "Крылья Советов", сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона обсудил с ними текущие дела в команде и подготовку к заключительным матчам чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). После 21 матча "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице 12 место. В последних трех играх, которые состоялись в марте, самарская команда набрала лишь одно очко.
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"Мы осенью встречались. Говорили о целях и задачах нашего клуба. Тогда была поставлена конкретная цель — попасть в восьмерку. Да, теперь ситуация уже другая. Сейчас у болельщиков, у нас у всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений. Но, Игорь Витальевич (Осинькин, главный тренер футбольного клуба — ред.), мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда", — приводит пресс-служба слова Федорищева.
Наставник клуба заверил, что все игроки максимально настроены на победу.
Генеральный директор клуба Роберт Тер-Абрамян уверен в том, что команда приложит все силы, чтобы доказать, что "Крылья" могут гораздо больше.
Губернатор Самарской области отметил, что помимо спортивных задач у клуба есть целый ряд других целей. В том числе, повышение посещаемости домашних матчей, привлечение болельщиков, решение вопроса с транспортной доступностью стадиона "Самара Арена" в дни игр для удобства поклонников команды.
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Ближайший матч "Крылья" проведут 28 марта на стадионе "Самара Арена" против "Локомотива".
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевКрылья Советов
 
 
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