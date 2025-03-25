https://ria.ru/20250325/vozrast-2007250091.html

Пугающий секрет долголетия: что скрывала француженка, прожившая 122 года

Пугающий секрет долголетия: что скрывала француженка, прожившая 122 года - РИА Новости, 25.03.2025

Пугающий секрет долголетия: что скрывала француженка, прожившая 122 года

История жизни Жанны Луизы Кальман до сих пор вызывает споры у специалистов. Эта женщина удерживала титул "самого старого живого человека на Земле" дольше, чем... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:30:00+03:00

2025-03-25T18:30:00+03:00

2025-03-25T18:30:00+03:00

наука

жак ширак

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. История жизни Жанны Луизы Кальман до сих пор вызывает споры у специалистов. Эта женщина удерживала титул "самого старого живого человека на Земле" дольше, чем любой другой долгожитель до неё. Она умерла в возрасте 122 лет и 164 дней.Однако тайны, связанные с ее жизнью, не дают покоя исследователям и по сей день. Есть даже версия, что под личностью Жанны Кальман скрывалась ее дочь Ивонн. Но обо всем по порядку…Встречалась с Ван ГогомЖанна родилась 21 февраля 1875-го в обеспеченной семье Николя и Маргерит Кальманов. Обоим родителям в тот момент было 37 лет. Двое старших детей в семье умерли до её рождения: Антуан в четыре года, Мари — в младенчестве.Однако старший брат Жанны, как и младшая сестра, тоже оказался долгожителем, хотя до рекорда своей сестры ему было далеко. Он умер в 1962 году в возрасте 97 лет.В юности Кальман изредка подрабатывала в лавке своего отца. В возрасте 13 лет Жанна, по её словам, встретила там самого Ван Гога.Великий художник показался ей "грязным, плохо одетым и недружелюбным". В другом интервью она сказала, что и вовсе не стала его обслуживать, поскольку "он был страшен как смертный грех, имел мерзкий нрав, и от него пахло выпивкой".Могла себе позволить не работатьВ возрасте 21 года Кальман вышла замуж за своего троюродного брата Фернана Николя Кальмана, венчание прошло в Соборе Святого Трофима 8 апреля 1896 года. Фернан владел процветающим магазином, и Жанна могла позволить себе не работать.В свободное время ее жизнь вращалась вокруг тенниса, езды на велосипеде, плавания, катания на роликах, игры на фортепиано и посещения оперы и театра.19 января 1898 года у супругов родилась дочь Николь Мари Ивонн Кальман.Вместе со своей семьей, свекровью и двумя слугами Жанна долго жила в маленьком доме, пока в 1906 году не переехала на улицу Сент-Истив.Дочь вышла замуж за капитана артиллерии Жозефа Шарля Фредерика Биллиота в 1926 году, и в том же году родился их сын Фредерик. Однако счастье было недолгим: Ивонн умерла от пневмонии в 1932 году, а ее муж Фернанд ушел из жизни 10 лет спустя.Пережив обе трагедии, женщина посвятила оставшиеся годы заботе о внуке. Фредерик стал врачом. Его жизнь трагически оборвалась в 1963 году в результате автомобильной катастрофы. Жанна осталась совсем одна."Надула" адвокатаВ возрасте 90 лет Кальман заключила интересный договор со своим адвокатом Франсуа Раффре, который согласился выплачивать ей по 2,5 тысячи франков каждый месяц за то, чтобы после смерти ее квартира перешла к нему во владение.Раффре посчитал сделку выгодной, одного не учел того, что Жанна умудрилась пережить его. Вместо трех лет, которые он предполагал, она прожила еще 32 года, и когда сам адвокат скончался, выплату продолжила его вдова.В 110 лет женщину пришлось отправить в дом престарелых после того, как она случайно устроила пожар на кухне, готовя себе обед. Несмотря на такую неприятность, Жанна не потеряла чувства юмора.Пила, курила и съедала килограмм шоколада в неделюИ с радостью делилась своими "секретами долголетия": регулярные порции вина, сигареты и килограмм шоколада в неделю — эти "вредные" удовольствия не помешали ей дожить до внушительных 122 лет.При этом ее увлечение велосипедом и спортом в целом продолжалось до глубокой старости.В одном из своих многочисленных интервью она рассказала, что ее день начинался с гимнастики, которую она делала даже возраст перевалили за 100 лет.Кальман умерла в 1997 году. На момент ее смерти она оставалась символом долголетия и примером силы духа и жизнерадостности. Президент Жак Ширак назвал её "бабушкой всей Франции".А была ли бабушка?В 2018 году российский гериатр Валерий Новоселов, ученый с тридцатилетним опытом, высказал сомнение в подлинности возраста Жанны. Впрочем, основывался он только на фото- и видеоматериалах, заявив, что на снимках, сделанных, когда ей было 110 лет, она выглядела не старше 90. Ученый не мог утверждать это точно, не имея доступа к биологическим образцам, но его предположение все же всколыхнуло научное сообщество.Позже математик Николай Зак, увлекшись этой загадкой, высказал версию, что в 1934 году, когда Ивонна якобы погибла, на самом деле умерла мать Жанны Маргерит, а её дочь продолжила жить под именем своей матери.Поступили так, чтобы избежать уплаты наследственного налога, который мог разорить семью.Французские ученые бурно отреагировали на покушение на "свою бабушку". Жан-Мари Робин, директор исследований Французского национального института здоровья и медицинских исследований, жестко раскритиковал версию Зака.Впрочем, не столь важно, сколько на самом деле было лет Жанне Луизе Кальман, важно, что даже в столь преклонные годы она могла своим юмором и радостью к жизни поддерживать окружающих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жак ширак