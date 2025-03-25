https://ria.ru/20250325/voennye-2007088406.html

Российские военные уничтожили беспилотник на Красноармейском направлении

Российские военные уничтожили беспилотник на Красноармейском направлении - РИА Новости, 25.03.2025

Российские военные уничтожили беспилотник на Красноармейском направлении

Зенитчики группировки войск "Центр" прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T05:10:00+03:00

2025-03-25T05:10:00+03:00

2025-03-25T06:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Лелека-100" ВСУ, обеспечив прикрытие наземной группировки на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в ходе мероприятий по контролю воздушного пространства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа. После определения направления полета и азимута воздушной цели расчет комплекса был приведен в боевую готовность. Захватив цель, военнослужащие произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик. "Поступила задача: обнаружена цель на расстоянии 2500, выехали, стали ожидать в заданном секторе, увидели и отработали. Цель была "Лелека-100", - рассказал командир машины старший сержант Виктор Броздо.

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007024049.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность