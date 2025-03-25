Российские военные уничтожили беспилотник на Красноармейском направлении
Минобороны: расчет ЗРК Стрела-10 уничтожил украинский беспилотник Лелека-100
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Лелека-100" ВСУ, обеспечив прикрытие наземной группировки на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что в ходе мероприятий по контролю воздушного пространства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа. После определения направления полета и азимута воздушной цели расчет комплекса был приведен в боевую готовность. Захватив цель, военнослужащие произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик.
"Поступила задача: обнаружена цель на расстоянии 2500, выехали, стали ожидать в заданном секторе, увидели и отработали. Цель была "Лелека-100", - рассказал командир машины старший сержант Виктор Броздо.
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