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Российские военные уничтожили беспилотник на Красноармейском направлении - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 25.03.2025 (обновлено: 06:37 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/voennye-2007088406.html
Российские военные уничтожили беспилотник на Красноармейском направлении
Российские военные уничтожили беспилотник на Красноармейском направлении - РИА Новости, 25.03.2025
Российские военные уничтожили беспилотник на Красноармейском направлении
Зенитчики группировки войск "Центр" прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T05:10:00+03:00
2025-03-25T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Лелека-100" ВСУ, обеспечив прикрытие наземной группировки на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в ходе мероприятий по контролю воздушного пространства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа. После определения направления полета и азимута воздушной цели расчет комплекса был приведен в боевую готовность. Захватив цель, военнослужащие произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик. "Поступила задача: обнаружена цель на расстоянии 2500, выехали, стали ожидать в заданном секторе, увидели и отработали. Цель была "Лелека-100", - рассказал командир машины старший сержант Виктор Броздо.
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007024049.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные уничтожили беспилотник на Красноармейском направлении

Минобороны: расчет ЗРК Стрела-10 уничтожил украинский беспилотник Лелека-100

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Зенитчики группировки войск "Центр" прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" группировки войск "Центр" уничтожил беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Лелека-100" ВСУ, обеспечив прикрытие наземной группировки на красноармейском направлении", - рассказали в оборонном ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
"Дни сочтены": поступок Зеленского вызвал ярость на Западе
Вчера, 17:49
Минобороны уточняет, что в ходе мероприятий по контролю воздушного пространства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа. После определения направления полета и азимута воздушной цели расчет комплекса был приведен в боевую готовность. Захватив цель, военнослужащие произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик.
"Поступила задача: обнаружена цель на расстоянии 2500, выехали, стали ожидать в заданном секторе, увидели и отработали. Цель была "Лелека-100", - рассказал командир машины старший сержант Виктор Броздо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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