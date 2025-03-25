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СМИ сообщили о кадровых перестановках в руководстве ВЭФ - РИА Новости, 25.03.2025
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СМИ сообщили о кадровых перестановках в руководстве ВЭФ
СМИ сообщили о кадровых перестановках в руководстве ВЭФ - РИА Новости, 25.03.2025
СМИ сообщили о кадровых перестановках в руководстве ВЭФ
Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками после скандала с обвинениями руководства организации в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:47:00+03:00
2025-03-25T01:47:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками после скандала с обвинениями руководства организации в дискриминации и домогательствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В июне 2024 года газета сообщала, что сотрудники ВЭФ в Давосе обвинили его основателя Клауса Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих. "Всемирный экономический форум проходит через перестановку в рядах руководства после расследования комитета в отношении трудовой культуры организатора конференций в Давосе", - пишет издание. По данным источников, ВЭФ покидают работавшие там дети Шваба, а ведущие руководители организации раздумывают перейти на другие должности или уйти из ВЭФ насовсем. Один из руководителей заявил, что покидает организацию для того, чтобы начать собственный бизнес. Согласно комментарию представителя ВЭФ, организация занимается "пересмотром и переоценкой" полномочий и обязанностей руководящего состава. Представитель отметил, что эти изменения - часть мер по улучшению трудовой культуры ВЭФ. В мае 2024 года портал Semafor сообщал, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
https://ria.ru/20250120/pobeda-1994659032.html
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давос, в мире
Давос, В мире
СМИ сообщили о кадровых перестановках в руководстве ВЭФ

WSJ: руководство ВЭФ проходит через перестановки после скандала с дискриминацией

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирного экономического форума в Давосе
Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками после скандала с обвинениями руководства организации в дискриминации и домогательствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
В июне 2024 года газета сообщала, что сотрудники ВЭФ в Давосе обвинили его основателя Клауса Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Победа Трампа изменила повестку ВЭФ в Давосе, сообщили СМИ
20 января, 17:16
"Всемирный экономический форум проходит через перестановку в рядах руководства после расследования комитета в отношении трудовой культуры организатора конференций в Давосе", - пишет издание.
По данным источников, ВЭФ покидают работавшие там дети Шваба, а ведущие руководители организации раздумывают перейти на другие должности или уйти из ВЭФ насовсем. Один из руководителей заявил, что покидает организацию для того, чтобы начать собственный бизнес.
Согласно комментарию представителя ВЭФ, организация занимается "пересмотром и переоценкой" полномочий и обязанностей руководящего состава. Представитель отметил, что эти изменения - часть мер по улучшению трудовой культуры ВЭФ.
В мае 2024 года портал Semafor сообщал, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
Эмблема Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Всемирный экономический форум в Давосе
20 января, 02:14
 
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