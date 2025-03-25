https://ria.ru/20250325/vef-2007082132.html

СМИ сообщили о кадровых перестановках в руководстве ВЭФ

СМИ сообщили о кадровых перестановках в руководстве ВЭФ - РИА Новости, 25.03.2025

СМИ сообщили о кадровых перестановках в руководстве ВЭФ

Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками после скандала с обвинениями руководства организации в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T01:47:00+03:00

2025-03-25T01:47:00+03:00

2025-03-25T01:47:00+03:00

давос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148626/32/1486263215_0:23:3042:1734_1920x0_80_0_0_8e8b3df7dad425d571a3c77ffdff1ede.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Руководство Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе столкнулось с кадровыми перестановками после скандала с обвинениями руководства организации в дискриминации и домогательствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В июне 2024 года газета сообщала, что сотрудники ВЭФ в Давосе обвинили его основателя Клауса Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих. "Всемирный экономический форум проходит через перестановку в рядах руководства после расследования комитета в отношении трудовой культуры организатора конференций в Давосе", - пишет издание. По данным источников, ВЭФ покидают работавшие там дети Шваба, а ведущие руководители организации раздумывают перейти на другие должности или уйти из ВЭФ насовсем. Один из руководителей заявил, что покидает организацию для того, чтобы начать собственный бизнес. Согласно комментарию представителя ВЭФ, организация занимается "пересмотром и переоценкой" полномочий и обязанностей руководящего состава. Представитель отметил, что эти изменения - часть мер по улучшению трудовой культуры ВЭФ. В мае 2024 года портал Semafor сообщал, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.

https://ria.ru/20250120/pobeda-1994659032.html

https://ria.ru/20250120/davos-1994214586.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

давос, в мире