Экс-президент Бразилии поблагодарил Трампа за меры против USAID
Экс-президент Бразилии Болсонару поблагодарил Трампа за меры против USAID
© AP Photo / Alex BrandonЖаир Болсонару и Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Жаир Болсонару и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за меры, введенные против вмешивавшегося в дела страны Агентства США по международному развитию (USAID), и призвал "к поддержке из-за рубежа" для спасения страны от якобы сложившейся там диктатуры, сообщает газета Financial Times.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США официально закрывают 83% программ USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
"(Болсонару - ред.) выразил благодарность президенту Дональду Трампу за закрытие USAID, которое, по его словам, "вмешалось" в самую густонаселенную демократию Латинской Америки", - говорится в сообщении издания.
Как заявил в интервью Financial Times бывший бразильский лидер, в стране якобы существует "проблема диктатуры", с которой Бразилия не может справиться самостоятельно.
"(Для решения проблемы - ред.) нужна поддержка из-за рубежа", - заявил он, отметив, что "помощь США очень приветствуется". При этом от не стал уточнять, что именно он имеет в виду под американской помощью.
Ранее федеральная полиция Бразилии предъявила Болсонару и бывшим членам его правительства обвинения в насильственной отмене демократического верховенства закона, государственном перевороте и организации преступного сообщества. Результаты расследования будут переданы в Верховный суд.
Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате было задержаны около 2 тысяч человек.
Обвинения были выдвинуты против 1682 человек, на данный момент уже были осуждены 375 человек, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.