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В США признали умершими семь миллионов жителей старше 120 лет - РИА Новости, 25.03.2025
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09:00 25.03.2025 (обновлено: 09:47 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/usa-2007099500.html
В США признали умершими семь миллионов жителей старше 120 лет
В США признали умершими семь миллионов жителей старше 120 лет - РИА Новости, 25.03.2025
В США признали умершими семь миллионов жителей старше 120 лет
Служба социального обеспечения США за последние три недели признала умершими около семи миллионов американцев возрастом 120 лет и старше, числящихся живыми,... РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Служба социального обеспечения США за последние три недели признала умершими около семи миллионов американцев возрастом 120 лет и старше, числящихся живыми, сообщает департамент государственной эффективности (DOGE). Ранее DOGE сообщил, что Служба социального обеспечения США согласилась признать умершими около 3,2 миллиона жителей Штатов старше 120 лет, которые числились в ее базах как ныне живущие люди. "За последние три недели Служба социального обеспечения проводила крупную очистку своих данных. Теперь примерно семь миллионов владельцев номеров социального страхования, обозначенных как старше 120 лет, были указаны умершими", - сообщает ведомство в соцсети X. DOGE отмечает, что осталось убрать еще около пяти миллионов умерших, которые, по данным Службы, числились живыми. Ранее глава DOGE предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США были не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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в мире, сша, илон маск, майк джонсон
В мире, США, Илон Маск, Майк Джонсон
В США признали умершими семь миллионов жителей старше 120 лет

DOGE: в США признали умершими числившихся живыми 7 млн жителей старше 120 лет

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom WilliamsСлужба социального обеспечения США
Служба социального обеспечения США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams
Служба социального обеспечения США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Служба социального обеспечения США за последние три недели признала умершими около семи миллионов американцев возрастом 120 лет и старше, числящихся живыми, сообщает департамент государственной эффективности (DOGE).
Ранее DOGE сообщил, что Служба социального обеспечения США согласилась признать умершими около 3,2 миллиона жителей Штатов старше 120 лет, которые числились в ее базах как ныне живущие люди.
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"За последние три недели Служба социального обеспечения проводила крупную очистку своих данных. Теперь примерно семь миллионов владельцев номеров социального страхования, обозначенных как старше 120 лет, были указаны умершими", - сообщает ведомство в соцсети X.
DOGE отмечает, что осталось убрать еще около пяти миллионов умерших, которые, по данным Службы, числились живыми.
Ранее глава DOGE предприниматель Илон Маск пошутил, что в США живут много вампиров, отреагировав таким образом на таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Согласно таблице, среди получателей пособий в США были не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", отнесенный к возрастной группе 360-369 лет.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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