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Уолтц прокомментировал скандал с чатом
Уолтц прокомментировал скандал с чатом - РИА Новости, 25.03.2025
Уолтц прокомментировал скандал с чатом
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя скандал с чатом с высокопоставленными чиновниками, куда добавили журналиста, что репортеры... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:44:00+03:00
2025-03-25T22:44:00+03:00
2025-03-25T22:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя скандал с чатом с высокопоставленными чиновниками, куда добавили журналиста, что репортеры делают себе имя на лжи об американском лидере Дональде Трампе. "В этом городе много журналистов, которые сделали себе имя на лжи об этом президенте", - сказал Уолтц журналистам. По его словам, уполномоченные структуры изучают, как журналист попал в чат с чиновниками. Трамп заявил на мероприятии, что считает Уолтца "очень хорошим парнем, который продолжит делать хорошую работу". Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
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в мире, сша, йемен, майк уолтц, дональд трамп, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Ансар Алла, Министерство обороны США
Уолтц прокомментировал скандал с чатом
Советник Уолтц: журналисты делают себе имя на лжи о Трампе