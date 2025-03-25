https://ria.ru/20250325/uoltts-2007131414.html

На Западе раскрыли, что может сделать Трамп после скандала с чатом

На Западе раскрыли, что может сделать Трамп после скандала с чатом - РИА Новости, 25.03.2025

На Западе раскрыли, что может сделать Трамп после скандала с чатом

Помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу может грозить увольнение из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену из чата... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T10:49:00+03:00

2025-03-25T10:49:00+03:00

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в мире

сша

дональд трамп

майк уолтц

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу может грозить увольнение из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену из чата высокопоставленных американских чиновников, пишет Politico. В статье отмечается, что глава Белого дома Дональд Трамп примет решение в ближайшие день-два, а пока будет следить за развитием ситуации. В свою очередь, в администрации президента введутся дискуссии, что делать с Уолтцем. "Половина из них говорят, что он никогда не "выживет", — говорится в публикации. Кроме того, два высокопоставленных сотрудника Белого дома считают, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы не ставить президента в затруднительное положение. Вместе с тем, другой источник издания сообщил, что Трамп обсудил этот вопрос с Уолтцем, и Белый дом пока его поддерживает. Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Сам Хегсет заявил, что военные планы в мессенджере не отправляли.

https://ria.ru/20250325/mask-2007084543.html

https://ria.ru/20250325/tramp-2007078214.html

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в мире, сша, дональд трамп, майк уолтц