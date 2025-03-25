На Западе раскрыли, что может сделать Трамп после скандала с чатом
Politico: Уолтцу грозит отставка после утечки данных об ударах США по Йемену
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу может грозить увольнение из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену из чата высокопоставленных американских чиновников, пишет Politico.
В статье отмечается, что глава Белого дома Дональд Трамп примет решение в ближайшие день-два, а пока будет следить за развитием ситуации. В свою очередь, в администрации президента введутся дискуссии, что делать с Уолтцем.
В статье отмечается, что глава Белого дома Дональд Трамп примет решение в ближайшие день-два, а пока будет следить за развитием ситуации. В свою очередь, в администрации президента введутся дискуссии, что делать с Уолтцем.
"Половина из них говорят, что он никогда не "выживет", — говорится в публикации.
Кроме того, два высокопоставленных сотрудника Белого дома считают, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы не ставить президента в затруднительное положение.
Вместе с тем, другой источник издания сообщил, что Трамп обсудил этот вопрос с Уолтцем, и Белый дом пока его поддерживает.
Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Сам Хегсет заявил, что военные планы в мессенджере не отправляли.
Кроме того, два высокопоставленных сотрудника Белого дома считают, что Уолтц должен уйти в отставку, чтобы не ставить президента в затруднительное положение.
Вместе с тем, другой источник издания сообщил, что Трамп обсудил этот вопрос с Уолтцем, и Белый дом пока его поддерживает.
Редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. Сам Хегсет заявил, что военные планы в мессенджере не отправляли.