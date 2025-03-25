Рейтинг@Mail.ru
Большинство украинцев не доверяют Верховной раде, показал опрос - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/ukraintsy-2007228872.html
Большинство украинцев не доверяют Верховной раде, показал опрос
Большинство украинцев не доверяют Верховной раде, показал опрос - РИА Новости, 25.03.2025
Большинство украинцев не доверяют Верховной раде, показал опрос
Почти 77% жителей Украины не доверяют Верховной раде, при этом наибольший уровень доверия у них сохраняется к ВСУ, свидетельствуют данные опроса, проведенного... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:29:00+03:00
2025-03-25T16:29:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155642/71/1556427137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfdab17eaa95cbe425981d038d19d50b.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Почти 77% жителей Украины не доверяют Верховной раде, при этом наибольший уровень доверия у них сохраняется к ВСУ, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским Центром Разумкова. Исследование проводилось с 28 февраля по 6 марта методом face-to-face. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте центра, чиновникам госаппарата Украины полностью или частично не доверяют 79,2% украинцев, доверяют – 13,3%, 7,5% респондентов затруднились ответить на вопрос. Правительству не доверяют 70,7% украинцев, доверяют – 22,5%. Верховной раде не доверяют 76,7% украинцев, доверяют – 17,8%, затруднились ответить - 5,5% респондентов. Наибольшее доверие среди украинцев у ВСУ – 93,5%, не доверяют украинской армии – 4,7% опрошенных.
https://ria.ru/20250226/reyting-2001805891.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155642/71/1556427137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_651766f9fa8e2c8f0c4c5e42dea9cadd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Большинство украинцев не доверяют Верховной раде, показал опрос

Центр Разумкова: почти 77% украинцев не доверяют Верховной раде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Почти 77% жителей Украины не доверяют Верховной раде, при этом наибольший уровень доверия у них сохраняется к ВСУ, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским Центром Разумкова.
Исследование проводилось с 28 февраля по 6 марта методом face-to-face. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте центра, чиновникам госаппарата Украины полностью или частично не доверяют 79,2% украинцев, доверяют – 13,3%, 7,5% респондентов затруднились ответить на вопрос. Правительству не доверяют 70,7% украинцев, доверяют – 22,5%. Верховной раде не доверяют 76,7% украинцев, доверяют – 17,8%, затруднились ответить - 5,5% респондентов. Наибольшее доверие среди украинцев у ВСУ – 93,5%, не доверяют украинской армии – 4,7% опрошенных.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Лидером доверия среди украинцев остается Залужный, показал опрос
26 февраля, 19:40
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала