https://ria.ru/20250325/ukraintsy-2007228872.html

Большинство украинцев не доверяют Верховной раде, показал опрос

Большинство украинцев не доверяют Верховной раде, показал опрос - РИА Новости, 25.03.2025

Большинство украинцев не доверяют Верховной раде, показал опрос

Почти 77% жителей Украины не доверяют Верховной раде, при этом наибольший уровень доверия у них сохраняется к ВСУ, свидетельствуют данные опроса, проведенного... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:29:00+03:00

2025-03-25T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Почти 77% жителей Украины не доверяют Верховной раде, при этом наибольший уровень доверия у них сохраняется к ВСУ, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским Центром Разумкова. Исследование проводилось с 28 февраля по 6 марта методом face-to-face. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте центра, чиновникам госаппарата Украины полностью или частично не доверяют 79,2% украинцев, доверяют – 13,3%, 7,5% респондентов затруднились ответить на вопрос. Правительству не доверяют 70,7% украинцев, доверяют – 22,5%. Верховной раде не доверяют 76,7% украинцев, доверяют – 17,8%, затруднились ответить - 5,5% респондентов. Наибольшее доверие среди украинцев у ВСУ – 93,5%, не доверяют украинской армии – 4,7% опрошенных.

https://ria.ru/20250226/reyting-2001805891.html

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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины