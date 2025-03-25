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Украина и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море
Украина и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море - РИА Новости, 25.03.2025
Украина и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море
Министр обороны Украины, член украинской делегации по мирным переговорам Рустем Умеров после переговоров с США подтвердил договоренности об обеспечении... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:50:00+03:00
2025-03-25T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины, член украинской делегации по мирным переговорам Рустем Умеров после переговоров с США подтвердил договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Ранее во вторник Белый дом заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море. "Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде… Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря Киев будет считать нарушением договоренности и "будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины" "В таком случае Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту", - написал Умеров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, черное море, украина, сша, рустем умеров
В мире, Черное море, Украина, США, Рустем Умеров
Украина и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море
Умеров подтвердил договоренности с США о безопасном судоходстве в Черном море