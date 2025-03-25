https://ria.ru/20250325/ukraina-2007277459.html

Украина и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море

Украина и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море - РИА Новости, 25.03.2025

Украина и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море

Министр обороны Украины, член украинской делегации по мирным переговорам Рустем Умеров после переговоров с США подтвердил договоренности об обеспечении... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Министр обороны Украины, член украинской делегации по мирным переговорам Рустем Умеров после переговоров с США подтвердил договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Ранее во вторник Белый дом заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море. "Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде… Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря Киев будет считать нарушением договоренности и "будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины" "В таком случае Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту", - написал Умеров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250325/lavrov-2007183501.html

черное море

украина

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в мире, черное море, украина, сша, рустем умеров