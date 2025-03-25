https://ria.ru/20250325/ukraina-2007260832.html

Белый дом назвал условие для достижения прочного мира на Украине

Белый дом назвал условие для достижения прочного мира на Украине - РИА Новости, 25.03.2025

Белый дом назвал условие для достижения прочного мира на Украине

Власти США считают, что прекращение боевых действий со стороны как России, так и Украины является необходимым условием для достижения устойчивого мира,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:59:00+03:00

2025-03-25T17:59:00+03:00

2025-03-25T18:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20abfa39a10fa62801b23e9a4710edf7.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Власти США считают, что прекращение боевых действий со стороны как России, так и Украины является необходимым условием для достижения устойчивого мира, говорится в обнародованном во вторник заявлении Белого дома по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде."США вновь подтвердили для обеих сторон установку президента Дональда Трампа о том, что насилие с обеих сторон в российско-украинском конфликте должно быть прекращено — как необходимое условие для достижения прочного мирного урегулирования", – отмечается в документе.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007261087.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп