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Белый дом назвал условие для достижения прочного мира на Украине - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 25.03.2025 (обновлено: 18:22 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007260832.html
Белый дом назвал условие для достижения прочного мира на Украине
Белый дом назвал условие для достижения прочного мира на Украине - РИА Новости, 25.03.2025
Белый дом назвал условие для достижения прочного мира на Украине
Власти США считают, что прекращение боевых действий со стороны как России, так и Украины является необходимым условием для достижения устойчивого мира,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:59:00+03:00
2025-03-25T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Власти США считают, что прекращение боевых действий со стороны как России, так и Украины является необходимым условием для достижения устойчивого мира, говорится в обнародованном во вторник заявлении Белого дома по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде."США вновь подтвердили для обеих сторон установку президента Дональда Трампа о том, что насилие с обеих сторон в российско-украинском конфликте должно быть прекращено — как необходимое условие для достижения прочного мирного урегулирования", – отмечается в документе.
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007261087.html
сша
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
Белый дом назвал условие для достижения прочного мира на Украине

США призвали все стороны конфликта на Украине прекратить военные действия

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Власти США считают, что прекращение боевых действий со стороны как России, так и Украины является необходимым условием для достижения устойчивого мира, говорится в обнародованном во вторник заявлении Белого дома по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде.
"США вновь подтвердили для обеих сторон установку президента Дональда Трампа о том, что насилие с обеих сторон в российско-украинском конфликте должно быть прекращено — как необходимое условие для достижения прочного мирного урегулирования", – отмечается в документе.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Белый дом раскрыл подробности переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 18:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд Трамп
 
 
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