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СМИ сообщили о росте числа уклонистов на Украине - РИА Новости, 25.03.2025
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17:30 25.03.2025 (обновлено: 17:32 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007249275.html
СМИ сообщили о росте числа уклонистов на Украине
СМИ сообщили о росте числа уклонистов на Украине - РИА Новости, 25.03.2025
СМИ сообщили о росте числа уклонистов на Украине
Число уклоняющихся от мобилизации на Украине растет, ежедневно задерживают десятки и даже сотни военнообязанных, сообщило украинское издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:30:00+03:00
2025-03-25T17:32:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Число уклоняющихся от мобилизации на Украине растет, ежедневно задерживают десятки и даже сотни военнообязанных, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в СБУ. "Число уклонистов только растет, несмотря на разговоры о скором завершении войны. Правда, официальная статистика этого не показывает - цифры занижают в разы, чтобы не будоражить население. Уклонистов отлавливают как группами, так и одиночек. Это десятки, а иногда и сотни человек ежедневно. А если сорвутся переговоры по прекращению огня, то мобилизация наверняка усилится, а потому будет еще больший наплыв нелегалов (желающих незаконно выехать с Украины – ред.)", - приводит слова своего источника в СБУ "Страна.ua". По информации издания, в связи с усилением охраны госграницы стоимость "услуг" по незаконному выезду с Украины, скорее всего, вырастет. "Если раньше такса была 8-12 тысяч долларов, то сейчас будет 15-20 тысяч. Всё решает начальник отдела пограничной службы. По-старому – начальник заставы. Обычно под утро пускают группу из 5-10 человек там, где нет наряда, прикрывает это дело участковый инспектор, который следы заметает", - приводит "Страна" слова источника близкого к погранслужбе. Госпогранслужба Украины 22 марта сообщила об усилении охраны границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства, включая авиацию. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250320/mid-2006117290.html
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в мире, украина, закарпатская область, румыния, владимир зеленский, страна.ua, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Закарпатская область, Румыния, Владимир Зеленский, Страна.ua, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о росте числа уклонистов на Украине

Число уклоняющихся от мобилизации на Украине растет

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Число уклоняющихся от мобилизации на Украине растет, ежедневно задерживают десятки и даже сотни военнообязанных, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в СБУ.
"Число уклонистов только растет, несмотря на разговоры о скором завершении войны. Правда, официальная статистика этого не показывает - цифры занижают в разы, чтобы не будоражить население. Уклонистов отлавливают как группами, так и одиночек. Это десятки, а иногда и сотни человек ежедневно. А если сорвутся переговоры по прекращению огня, то мобилизация наверняка усилится, а потому будет еще больший наплыв нелегалов (желающих незаконно выехать с Украины – ред.)", - приводит слова своего источника в СБУ "Страна.ua".
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По информации издания, в связи с усилением охраны госграницы стоимость "услуг" по незаконному выезду с Украины, скорее всего, вырастет. "Если раньше такса была 8-12 тысяч долларов, то сейчас будет 15-20 тысяч. Всё решает начальник отдела пограничной службы. По-старому – начальник заставы. Обычно под утро пускают группу из 5-10 человек там, где нет наряда, прикрывает это дело участковый инспектор, который следы заметает", - приводит "Страна" слова источника близкого к погранслужбе.
Госпогранслужба Украины 22 марта сообщила об усилении охраны границы в Закарпатской области на участках с Румынией и Венгрией, для этого привлечены дополнительные силы и средства, включая авиацию.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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В миреУкраинаЗакарпатская областьРумынияВладимир ЗеленскийСтрана.uaСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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