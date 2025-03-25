Рейтинг@Mail.ru
Порошенко раскрыл неожиданные данные о переговорах Украины и США - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 25.03.2025 (обновлено: 13:38 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007149630.html
Порошенко раскрыл неожиданные данные о переговорах Украины и США
Порошенко раскрыл неожиданные данные о переговорах Украины и США - РИА Новости, 25.03.2025
Порошенко раскрыл неожиданные данные о переговорах Украины и США
Экс-президент Украины Петр Порошенко поставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводит переговоры с представителями США в Саудовской... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:59:00+03:00
2025-03-25T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр порошенко
сша
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772312820_0:68:2609:1536_1920x0_80_0_0_65e350cf39128fcb45f12f2ff270f295.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко поставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводит переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Его слова приводит издание "Страна.ua". Он заявил, что до сих пор действует указ бывшего президента Виктора Ющенко, согласно которому, представители Киева такого уровня должны получить определенные директивы от руководства страны."В указе написано, что без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве: президент, премьер-министр в рамках своей компетенции и министр иностранных дел. Для всех остальных нужны директивы, но мы ничего не слышали об (их) утверждении…", — говорится в публикации. При этом Порошенко отметил, что они могут быть тайными, однако добавил, что "границы этих ограничений" должны быть официально озвучены.Раунд украинско-американских переговоров прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. В свою очередь, встреча представителей России и США прошла в Эр-Рияде накануне. На ней присутствовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось во время последнего телефонного контакта президентов двух стран.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html
https://ria.ru/20250325/dizen-2007097419.html
украина
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772312820_24:0:2437:1810_1920x0_80_0_0_713279c539b771f28a91b827497552c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, петр порошенко, сша, саудовская аравия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петр Порошенко, США, Саудовская Аравия
Порошенко раскрыл неожиданные данные о переговорах Украины и США

Порошенко поставил под сомнение полномочия делегации Украины в переговорах с США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко поставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводит переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Его слова приводит издание "Страна.ua".

Он заявил, что до сих пор действует указ бывшего президента Виктора Ющенко, согласно которому, представители Киева такого уровня должны получить определенные директивы от руководства страны.
Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Раде отметили странную деталь на переговорах Украины и США
08:56
"В указе написано, что без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве: президент, премьер-министр в рамках своей компетенции и министр иностранных дел. Для всех остальных нужны директивы, но мы ничего не слышали об (их) утверждении…", — говорится в публикации.

При этом Порошенко отметил, что они могут быть тайными, однако добавил, что "границы этих ограничений" должны быть официально озвучены.

Раунд украинско-американских переговоров прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.

В свою очередь, встреча представителей России и США прошла в Эр-Рияде накануне. На ней присутствовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось во время последнего телефонного контакта президентов двух стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
На Западе выступили со срочным призывом по Украине
08:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПетр ПорошенкоСШАСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала