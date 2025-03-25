Порошенко раскрыл неожиданные данные о переговорах Украины и США
Порошенко поставил под сомнение полномочия делегации Украины в переговорах с США
Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко поставил под сомнение полномочия украинской делегации, которая проводит переговоры с представителями США в Саудовской Аравии. Его слова приводит издание "Страна.ua".
Он заявил, что до сих пор действует указ бывшего президента Виктора Ющенко, согласно которому, представители Киева такого уровня должны получить определенные директивы от руководства страны.
Он заявил, что до сих пор действует указ бывшего президента Виктора Ющенко, согласно которому, представители Киева такого уровня должны получить определенные директивы от руководства страны.
"В указе написано, что без директив и поручений от имени Украины выступать, делать заявления и вести переговоры могут только три человека в государстве: президент, премьер-министр в рамках своей компетенции и министр иностранных дел. Для всех остальных нужны директивы, но мы ничего не слышали об (их) утверждении…", — говорится в публикации.
При этом Порошенко отметил, что они могут быть тайными, однако добавил, что "границы этих ограничений" должны быть официально озвучены.
Раунд украинско-американских переговоров прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
В свою очередь, встреча представителей России и США прошла в Эр-Рияде накануне. На ней присутствовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось во время последнего телефонного контакта президентов двух стран.
При этом Порошенко отметил, что они могут быть тайными, однако добавил, что "границы этих ограничений" должны быть официально озвучены.
Раунд украинско-американских переговоров прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
В свою очередь, встреча представителей России и США прошла в Эр-Рияде накануне. На ней присутствовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось во время последнего телефонного контакта президентов двух стран.