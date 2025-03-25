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Украина может не получить боеприпасы от Чехии из-за смены власти в Праге - РИА Новости, 25.03.2025
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10:15 25.03.2025 (обновлено: 12:00 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007121017.html
Украина может не получить боеприпасы от Чехии из-за смены власти в Праге
Украина может не получить боеприпасы от Чехии из-за смены власти в Праге - РИА Новости, 25.03.2025
Украина может не получить боеприпасы от Чехии из-за смены власти в Праге
Украина может не получить от Чехии около 500 тысяч 155-миллиметровых снарядов, если к власти в Праге придет оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных... РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украина может не получить от Чехии около 500 тысяч 155-миллиметровых снарядов, если к власти в Праге придет оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с экс-премьером Андреем Бабишем, заявил нынешний глава чешского правительства Петр Фиала в интервью британской газете Financial Times. По его словам, есть "высокая вероятность" того, что Чехия в этом году, как и в прошлом, сможет отправить на Украину примерно 520 тысяч снарядов, но эта инициатива нуждается в финансировании и может оказаться под угрозой, если правящая коалиция потерпит поражение на парламентских выборах в октябре. "Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий", — пояснил Фиала. Чехия с весны 2024 года выступает посредником в поставках на Украину боеприпасов из третьих стран. Как заявило чешское Минобороны в конце февраля, в целом за прошлый год республика обеспечила поставку Украине около полутора миллионов артиллерийских боеприпасов разных калибров.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html
https://ria.ru/20250320/mid-2006254543.html
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в мире, украина, россия, прага, петр фиала, андрей бабиш, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Прага, Петр Фиала, Андрей Бабиш, Сергей Лавров, НАТО
Украина может не получить боеприпасы от Чехии из-за смены власти в Праге

Украина может не получить 500 тысяч снарядов от Чехии из-за смены власти в Праге

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украина может не получить от Чехии около 500 тысяч 155-миллиметровых снарядов, если к власти в Праге придет оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") во главе с экс-премьером Андреем Бабишем, заявил нынешний глава чешского правительства Петр Фиала в интервью британской газете Financial Times.
По его словам, есть "высокая вероятность" того, что Чехия в этом году, как и в прошлом, сможет отправить на Украину примерно 520 тысяч снарядов, но эта инициатива нуждается в финансировании и может оказаться под угрозой, если правящая коалиция потерпит поражение на парламентских выборах в октябре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украину рвут на части США и Британия
08:00
"Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий", — пояснил Фиала.
Чехия с весны 2024 года выступает посредником в поставках на Украину боеприпасов из третьих стран. Как заявило чешское Минобороны в конце февраля, в целом за прошлый год республика обеспечила поставку Украине около полутора миллионов артиллерийских боеприпасов разных калибров.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США
20 марта, 17:28
 
В миреУкраинаРоссияПрагаПетр ФиалаАндрей БабишСергей ЛавровНАТО
 
 
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