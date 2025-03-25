https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html

В Раде отметили странную деталь на переговорах Украины и США

В Раде отметили странную деталь на переговорах Украины и США - РИА Новости, 25.03.2025

В Раде отметили странную деталь на переговорах Украины и США

Депутат Рады Александр Дубинский обратил внимание на внешний вид украинской делегации в Эр-Рияде. Впечатлением об увиденном он поделился в Telegram-канале."По... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский обратил внимание на внешний вид украинской делегации в Эр-Рияде. Впечатлением об увиденном он поделился в Telegram-канале."По поводу нашей делегации в камуфляже. Ну, это же сценическое! Для Зеленского - форма выше содержания, поэтому во главе всего антураж", — говорится в публикации. Депутат добавил, что внешний вид украинской делегации — это дешевый водевиль. Раунд украинско-американских переговоров прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.В свою очередь, встреча представителей России и США прошла в Эр-Рияде накануне. На ней присутствовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось во время последнего телефонного контакта президентов двух стран.

https://ria.ru/20250325/dizen-2007097419.html

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Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде 2025-03-25T08:56 true PT0M05S

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в мире, украина, саудовская аравия, сша