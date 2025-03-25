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В Раде отметили странную деталь на переговорах Украины и США - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 25.03.2025 (обновлено: 11:40 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html
В Раде отметили странную деталь на переговорах Украины и США
В Раде отметили странную деталь на переговорах Украины и США - РИА Новости, 25.03.2025
В Раде отметили странную деталь на переговорах Украины и США
Депутат Рады Александр Дубинский обратил внимание на внешний вид украинской делегации в Эр-Рияде. Впечатлением об увиденном он поделился в Telegram-канале."По... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:56:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
саудовская аравия
сша
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский обратил внимание на внешний вид украинской делегации в Эр-Рияде. Впечатлением об увиденном он поделился в Telegram-канале."По поводу нашей делегации в камуфляже. Ну, это же сценическое! Для Зеленского - форма выше содержания, поэтому во главе всего антураж", — говорится в публикации. Депутат добавил, что внешний вид украинской делегации — это дешевый водевиль. Раунд украинско-американских переговоров прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.В свою очередь, встреча представителей России и США прошла в Эр-Рияде накануне. На ней присутствовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось во время последнего телефонного контакта президентов двух стран.
https://ria.ru/20250325/dizen-2007097419.html
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украина
саудовская аравия
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Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде
Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде
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в мире, украина, саудовская аравия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Саудовская Аравия, США
В Раде отметили странную деталь на переговорах Украины и США

Дубинский назвал внешний вид делегации Украины в Эр-Рияде сценическим образом

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский обратил внимание на внешний вид украинской делегации в Эр-Рияде. Впечатлением об увиденном он поделился в Telegram-канале.

"По поводу нашей делегации в камуфляже. Ну, это же сценическое! Для Зеленского - форма выше содержания, поэтому во главе всего антураж", — говорится в публикации.
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Депутат добавил, что внешний вид украинской делегации — это дешевый водевиль.

Раунд украинско-американских переговоров прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
В свою очередь, встреча представителей России и США прошла в Эр-Рияде накануне. На ней присутствовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось во время последнего телефонного контакта президентов двух стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСаудовская АравияСША
 
 
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