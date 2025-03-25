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Украине придется отказаться от членства в НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 25.03.2025
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05:25 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007088886.html
Украине придется отказаться от членства в НАТО, заявил эксперт
Украине придется отказаться от членства в НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 25.03.2025
Украине придется отказаться от членства в НАТО, заявил эксперт
Украине придется пойти на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T05:25:00+03:00
2025-03-25T05:25:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 25 мар – РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить", – сказал Кузник. Остальные вопросы будут обсуждаться за "столом переговоров", добавил он. Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006616130.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), россия, питер кузник, марко рубио, владимир путин, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Россия, Питер Кузник, Марко Рубио, Владимир Путин, НАТО
Украине придется отказаться от членства в НАТО, заявил эксперт

Профессор Кузник: Украине придется отказаться от НАТО и пойти на уступки

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 25 мар – РИА Новости. Украине придется пойти на территориальные уступки и отказаться от членства в НАТО, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
"Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить", – сказал Кузник.
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Остальные вопросы будут обсуждаться за "столом переговоров", добавил он.
Как сообщал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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