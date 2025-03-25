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В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007085207.html
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 25.03.2025
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T03:04:00+03:00
2025-03-25T03:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Одесская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской области более получаса. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250324/kiev-2006957193.html
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одесская область
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Дарья Буймова
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в мире, одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
"Одесская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Одесской области более получаса.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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