https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

Украину рвут на части США и Британия

Украину рвут на части США и Британия - РИА Новости, 25.03.2025

Украину рвут на части США и Британия

Срок остановки войны на Украине, обещанный Трампом, плавно сместился вправо: вначале с одних суток до ста дней, а затем и до 20 апреля. И дата эта, есть сильные РИА Новости, 25.03.2025

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Срок остановки войны на Украине, обещанный Трампом, плавно сместился вправо: вначале с одних суток до ста дней, а затем и до 20 апреля. И дата эта, есть сильные подозрения, тоже не окончательная. В этой связи западный истеблишмент очень переживает о грядущем мироустройстве, а именно: кому и в каких долях достанется Украина, а вместе с ней и рычаги управления Европой. Немецкий таблоид Bild выпустил статью, авторы которой чрезвычайно тревожатся по поводу упорных слухов, что США вот-вот получат контроль над магистральным газопроводом "Северный поток". Якобы переговоры Москвы и Вашингтона по этому поводу близки к соглашению, причем администрация Трампа делает это с предельно открытой целью — возобновить поставки российского природного газа в Германию.Украина в современной истории стала своеобразным веретеном, на которое постепенно намоталась нить геополитических и стратегических интересов основных западных центров силы. При этом, чтобы понимать текущую динамику процессов и тот факт, что простого и быстрого решения по украинскому кейсу быть не может, нужно помнить ряд основополагающих положений.Соединенные Штаты и объединенная Европа совершенно осознанно затягивают военный конфликт на украинском театре боевых действий. Во-первых, потому что он наносит определенный урон России, во-вторых — потому, что между западными центрами силы нет единства и каждый пытается решить сразу комплекс задач. Естественно, с максимальной выгодой для себя.Соединенные Штаты с прошивкой "Трамп 2.0", бесцеремонно толкаясь локтями, пытаются нахрапом подмять под себя Украину целиком. Вначале Киеву закинули крючок с продолжением военной помощи в обмен на передачу залежей редкоземельных металлов. Теперь в Белом доме уже ведут речь о передаче в собственность США (или аффилированных частных компаний) всей энергетики, включая атомный сектор. Американцы, понимая, что война рано или поздно закончится победой России, играют на опережение, закладывая фундамент для доминирования в стратегическом предбаннике Европы. Земли Украины никуда не денутся, ресурсно-транспортная инфраструктура ремонтопригодна, экономический кризис в ЕС, сопряженный с нехваткой углеводородов вменяемого ценового уровня, только нарастает.Проще говоря, Трамп вовсе не воспылал внезапной любовью к нашей стране — он стремится сесть на все транзитные потоки, чтобы впоследствии легким движением рубильника и вентиля регулировать темпы роста реального сектора экономики на Украине и в Европе. Само собой, попутно еще получая деньги за перетоки мегаватт-часов и прокачку тысяч кубометров газа. И этот лихой ковбойский налет увенчался бы успехом, будь Зеленский загнан в совсем уж безвыходное положение, но дело в том, что Трампу противостоит оскорбленная им же Европа и отдельно Великобритания.Страны еврозоны, вероятно, все еще верят в возможность военного разгрома России. Но, скорее всего, рассчитывают при помощи постепенно разгоняемого маховика военно-промышленного комплекса, используемого в качестве драйвера роста, замедлить темпы торможения как коллективной экономики ЕС, так и экономик отдельных государств. Сделать это в текущих реалиях энергоресурсного дефицита и критической зависимости от поставок углеводородов из США сложно. Диспозиция эта читается Вашингтоном, читается она Брюсселем и Берлином. США заинтересованы в дальнейшем ослаблении Европы с одновременным углублением зависимости от импорта ресурсов и электроэнергии. Трамп не хочет просто завершить войну, он хочет, чтобы в мягкое брюхо Европы воткнулись уже не один, а два американских крючка. Чтобы США, манипулируя поставками своего СПГ, российского газа и украинской электроэнергии, смогли диктовать европейским странам свою волю.У немцев ситуация ровно обратная. Берлин хочет выпускать побольше "Леопардов", "Мардеров", "Гепардов", "Патриотов" и при этом где-то взять восемь (а лучше десять) миллиардов кубометров голубого топлива. Именно столько на пике поставляла Россия. К слову, немцы уже этим занимаются. По подсчетам Financial Times, за прошлый год импорт российского СПГ в Германию рывком увеличился на 500 процентов, немецкие покупатели потратили на это 7,3 миллиарда евро. И кто бы ни занимал кресло канцлера, перед ним будет стоять простой выбор. Или впасть в окончательную американскую кабалу, или кулуарно договариваться с Москвой о возобновлении транзита по территории Украины. Например, через ГИС "Сохрановка".Главной теневой силой, идущей строго против американского курса, является Британия. Если США в украинской пьесе играют размашистыми мазками, как бы паря над ситуацией, то британцы давно и плотно работают на земле. Достаточно вспомнить, что все украинские олигархи имеют официальные офисы в Лондоне и держат в зоне британского права львиную долю своих активов. Туда же переезжают все высокопоставленные отставники, успевшие достаточно наворовать на войне. Например, бывший вице-премьер Резников или бывший главнокомандующий ВСУ Залужный. Также следует вспомнить, куда именно ездил Зеленский после провальных переговоров в Вашингтоне для уточнения и согласования дальнейших действий.Великобритания, как бывшая метрополия, испытывает историческую изжогу от того факта, что ее бывший заокеанский доминион, отколовшийся в результате вооруженного восстания, является крупнейшей геополитической силой планеты. Но раньше в рамках показушного западного единства чопорным сэрам приходилось делать хорошую мину, а теперь политическая линия Трампа позволяет выстраивать собственные сценарии и интриговать против. Трамп нацелился на всю Украину, что останется по итогам СВО, намереваясь зарабатывать на экономических связях Москвы и ЕС, которые, конечно же, будут восстанавливаться. Великобритания тоже не прочь примерить на себя этот статус и вновь стать финансово-политическим центром, определяющим судьбу Старого Света. Не бесплатно, конечно.Весь этот причудливо запутанный клубок противоречий, стремлений и стратегий западных держав и приводит к затягиванию украинского конфликта. Трамп одной рукой делает дипломатические жесты в сторону Москвы, а второй продолжает накачивать Украину оружием. Лондон мечтает об историческом ренессансе за счет украинцев и европейцев. Брюссель, Париж и Берлин мечутся между умными и красивыми.Даже если Вашингтон договорится с Москвой, у Зеленского, чья жизнь напрямую зависит от продолжения войны, есть другие спонсоры и кураторы. Их равно не устраивает победа России и усиление Соединенных Штатов. А потому лучшее, что может сделать наша страна, это продолжать планомерную боевую работу.

https://ria.ru/20250324/prorochestvo-2006972550.html

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007058470.html

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украина, сша, европа, россия, спецоперация, великобритания, в мире, аналитика