"Последний козырь". В Китае забили тревогу из-за Зеленского
© AP Photo / Nicolas MaeterlinckВладимир Зеленский
© AP Photo / Nicolas Maeterlinck
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский допускает подрыв украинских АЭС из-за безвыходного положения, пишет китайский портал Tencent.
"Зеленский заявил, что "будет сражаться до последнего украинца", и в попытках "умереть стоя, нежели жить на коленях" он не исключает подрыв <...> АЭС. Украина поставлена в безвыходное положение, ядерный кризис набирает обороты, и "тактика выжженной земли" может стать последним "козырем" Киева", — говорится в тексте публикации.
Читатели портала активно обсуждают ядерную угрозу европейских лидеров и критическое положение Украины.
"Да взрывайте, все равно ветер дует в сторону Европы", — написал комментатор.
"Зеленский просто хочет шантажировать Европу", — добавил другой.
"Взорвать АЭС — лучший вариант для Зеленского. Ему будет лучше погибнуть "героем", чем влачить жизнь труса", — высказался пользователь.
"Зеленский размышляет, как настоящий террорист, он — враг всего человечества. Жертвами взрыва атомной электростанции станут не только российские солдаты и мирные жители, но и украинцы, европейцы и страны по всему миру", — отметили в Сети.
"Зеленский этого не сделает. Он просто создает проблемы и запугивает Штаты, заставляя их продолжать поддерживать Украину. Он не хочет прекращения огня и не хочет, чтобы его заменили. Он хочет быть президентом вечно. А что будет с Украиной в будущем — это не его дело. Если бы он действительно заботился об Украине, он бы не нарушал Минские соглашения и не провоцировал бы так отчаянно российскую армию", — прокомментировал читатель.
Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.
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