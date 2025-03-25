https://ria.ru/20250325/ufa-2007220567.html

В Уфе завели дело после попытки матери задушить трехмесячную дочь

В Уфе завели дело после попытки матери задушить трехмесячную дочь - РИА Новости, 25.03.2025

В Уфе завели дело после попытки матери задушить трехмесячную дочь

Следователи возбудили уголовное дело против уфимки, которая пыталась задушить подушкой свою трехмесячную дочь, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:03:00+03:00

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происшествия

россия

уфимский район

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УФА, 25 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против уфимки, которая пыталась задушить подушкой свою трехмесячную дочь, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "В Уфимском районе женщина предстанет перед судом за покушение на убийство 3-месячной дочери. Следствием установлено, что в январе обвиняемая попыталась задушить подушкой свою дочь. Противоправные действия были пресечены бабушкой ребенка, которая, вернувшись домой, обнаружила внучку без сознания и оказала ей первую медицинскую помощь, предотвратив летальный исход", - говорится в релизе. Также установлено, что с момента рождения ребенка женщина, злоупотребляя алкоголем и пренебрегая родительскими обязанностями, подвергала свою трехмесячную дочь опасности, создавая неблагоприятные условия для ее развития, добавили в ведомстве. Женщина обвиняется по двум статьям УК РФ: покушении на убийство и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. "По ходатайству следователя суд заключил обвиняемую под стражу. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", - рассказали в региональном следственном управлении.

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происшествия, россия, уфимский район