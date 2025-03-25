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Подполье сообщило об ударах по военным и технике ВСУ в Сумах
Подполье сообщило об ударах по военным и технике ВСУ в Сумах - РИА Новости, 25.03.2025
Подполье сообщило об ударах по военным и технике ВСУ в Сумах
Удары нанесены по военным и технике ВСУ в украинских Сумах, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:15:00+03:00
2025-03-25T22:15:00+03:00
2025-03-25T22:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Удары нанесены по военным и технике ВСУ в украинских Сумах, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы, прилетает. В стороне границы с Россией, по "тайно" подобравшимся бандеровцам с техникой. Прилетает из РСЗО", - уточнил Лебедев.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударах по военным и технике ВСУ в Сумах
Координатор подполья Лебедев сообщил об ударах по военным и технике ВСУ в Сумах