https://ria.ru/20250325/udar-2007310772.html

Подполье сообщило об ударах по военным и технике ВСУ в Сумах

Подполье сообщило об ударах по военным и технике ВСУ в Сумах - РИА Новости, 25.03.2025

Подполье сообщило об ударах по военным и технике ВСУ в Сумах

Удары нанесены по военным и технике ВСУ в украинских Сумах, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.03.2025

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специальная военная операция на украине

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Удары нанесены по военным и технике ВСУ в украинских Сумах, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы, прилетает. В стороне границы с Россией, по "тайно" подобравшимся бандеровцам с техникой. Прилетает из РСЗО", - уточнил Лебедев.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность