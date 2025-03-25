https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007317385.html

Власти Турции опровергли сообщения о применении "оранжевого газа"

Власти Турции опровергли сообщения о применении "оранжевого газа" - РИА Новости, 25.03.2025

Власти Турции опровергли сообщения о применении "оранжевого газа"

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы применении в отношении участников акции протеста в Турции "оранжевого газа", используемого во время РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T23:03:00+03:00

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы применении в отношении участников акции протеста в Турции "оранжевого газа", используемого во время войны во Вьетнаме. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. "Утверждение некоторых социальных сетей о том, что "полиция применила к протестующим "оранжевый газ", использовавшийся во время войны во Вьетнаме", не соответствует действительности. "Оранжевый газ", который является химическим оружием, не используется Главным управлением безопасности во время демонстраций или протестов. При использовании "оранжевого газа" возникают серьезные проблемы со здоровьем. Это вещество вызывает у людей, подвергшихся воздействию газа, такие серьезные заболевания, как повреждение ДНК, неполноценные роды, повышенный уровень заболеваемости раком, поражения кожи и печени. Во время Вьетнамской войны газы были названы "апельсиновым газом", так как контейнеры, в которых они хранились, были помечены оранжевой линией. В этом контексте утверждения о том, что он используется в нашей стране, ни в коей мере не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007297193.html

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в мире, турция, стамбул, вьетнам, экрем имамоглу