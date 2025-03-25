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Власти Турции опровергли сообщения о применении "оранжевого газа" - РИА Новости, 25.03.2025
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23:03 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007317385.html
Власти Турции опровергли сообщения о применении "оранжевого газа"
Власти Турции опровергли сообщения о применении "оранжевого газа" - РИА Новости, 25.03.2025
Власти Турции опровергли сообщения о применении "оранжевого газа"
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы применении в отношении участников акции протеста в Турции "оранжевого газа", используемого во время РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:03:00+03:00
2025-03-25T23:03:00+03:00
в мире
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы применении в отношении участников акции протеста в Турции "оранжевого газа", используемого во время войны во Вьетнаме. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. "Утверждение некоторых социальных сетей о том, что "полиция применила к протестующим "оранжевый газ", использовавшийся во время войны во Вьетнаме", не соответствует действительности. "Оранжевый газ", который является химическим оружием, не используется Главным управлением безопасности во время демонстраций или протестов. При использовании "оранжевого газа" возникают серьезные проблемы со здоровьем. Это вещество вызывает у людей, подвергшихся воздействию газа, такие серьезные заболевания, как повреждение ДНК, неполноценные роды, повышенный уровень заболеваемости раком, поражения кожи и печени. Во время Вьетнамской войны газы были названы "апельсиновым газом", так как контейнеры, в которых они хранились, были помечены оранжевой линией. В этом контексте утверждения о том, что он используется в нашей стране, ни в коей мере не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007297193.html
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в мире, турция, стамбул, вьетнам, экрем имамоглу
В мире, Турция, Стамбул, Вьетнам, Экрем Имамоглу
Власти Турции опровергли сообщения о применении "оранжевого газа"

Анкара опровергла сообщения о применении оранжевого газа против протестующих

© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы применении в отношении участников акции протеста в Турции "оранжевого газа", используемого во время войны во Вьетнаме.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов.
Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Суды в Стамбуле арестовали 55 человек после протестов
Вчера, 20:35
"Утверждение некоторых социальных сетей о том, что "полиция применила к протестующим "оранжевый газ", использовавшийся во время войны во Вьетнаме", не соответствует действительности. "Оранжевый газ", который является химическим оружием, не используется Главным управлением безопасности во время демонстраций или протестов. При использовании "оранжевого газа" возникают серьезные проблемы со здоровьем. Это вещество вызывает у людей, подвергшихся воздействию газа, такие серьезные заболевания, как повреждение ДНК, неполноценные роды, повышенный уровень заболеваемости раком, поражения кожи и печени. Во время Вьетнамской войны газы были названы "апельсиновым газом", так как контейнеры, в которых они хранились, были помечены оранжевой линией. В этом контексте утверждения о том, что он используется в нашей стране, ни в коей мере не соответствуют действительности", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
Протесты в Турции против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Полиция вытеснила сторонников Имамоглу из парка в Стамбуле
23 марта, 01:06
 
В миреТурцияСтамбулВьетнамЭкрем Имамоглу
 
 
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