https://ria.ru/20250325/tula-2007225295.html

Региональный день форума "Малая Родина — сила России" проходит в Туле

Региональный день форума "Малая Родина — сила России" проходит в Туле - РИА Новости, 25.03.2025

Региональный день форума "Малая Родина — сила России" проходит в Туле

Региональный день II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" проходит во вторник в Тульском областном центре молодежи, сообщает... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:15:00+03:00

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2025-03-25T16:15:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Региональный день II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" проходит во вторник в Тульском областном центре молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона. Тульская область стала одной из 16 площадок для проведения региональных дней. В каждом субъекте они посвящены разным сферам жизнедеятельности муниципалитета: от комфортного жилья и взаимодействия с населением до вопросов экономики. Темой для регионального дня в Туле выбран "Здоровый и активный образ жизни". Заключительный этап форума "Малая Родина – сила России" пройдет в апреле в Национальном центре "Россия" в Москве. На мероприятие в Тулу приехали мэры городов из 70 регионов России, представители федеральных проектных команд, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и эксперты. Всего порядка 700 человек. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подчеркнул, что именно главы муниципалитетов формулируют проблемные точки, решение которых помогает устранить системные сбои. "Когда-то и я был главой администрации областного центра и не понаслышке знаю о тех трудностях и сложностях, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной работе. Вы ближе всех к людям, знаете их проблемы. Ваш труд – тяжелый, порой монотонный, не всегда благодарный, но тем не менее очень важный", – сказал Миляев, слова которого приводит пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что в регионе уделяют особое внимание созданию необходимой инфраструктуры для занятий спортом и физической культурой для людей разных возрастов. Глава региона отметил, что физкультура и спорт – важнейшие способы реабилитации и социализации бойцов, которые возвращаются из зоны специальной военной операции (СВО). Для занятий не только строятся новые объекты, но и адаптируются существующие. Парки, скверы, плоскостные площадки могут быть использованы для тренировок. Важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могли заниматься на равных условиях со всеми, поэтому в регионе делают акцент на инклюзивный спорт. Условия для занятий будут создаваться в каждом муниципалитете. Как председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Миляев указал, что необходимо работать над решением кадрового вопроса. Президент России Владимир Путин поручил с 2025 года запустить федеральную программу "Земский тренер". В связи с этим в Тульской области органам местного самоуправления была поставлена задача создавать условия для работы и комфортной жизни тренеров, которые приедут в сельские поселения и малые города. Также в регионе меняют подход к целевому обучению будущих инструкторов. С помощью этого механизма небольшие города смогут закрыть вопросы с кадрами. "Одна из основ успешного управления – это умение чутко относиться к людям, слышать каждого. Реализация нацпроектов ориентирована на интересы жителей, а большая часть показателей их выполнения будет определяться социальными исследованиями. Нам важно работать совместно на всех уровнях власти, так как авторитет органов муниципальной власти в том числе зависит от поддержки региона. Каждое наше слово должно становиться делом", – сообщил губернатор. Миляев поблагодарил администрацию президента России и ВАРМСУ за выбор тульского региона в качестве площадки проведения дня здорового и активного образа жизни. В рамках регионального дня форума состоялось пленарное заседание на тему: "Здоровая нация: комплексные подходы к формированию здорового образа жизни в муниципалитетах страны". В формате круглых столов и дискуссионных площадок участники обсудили актуальные аспекты развития спортивной инфраструктуры, популяризации здорового образа жизни, роль органов местного самоуправления в развитии физической культуры и массового спорта, реализацию муниципальных практик здоровьесбережения, кадровое обеспечение отрасли и другие вопросы. Форум проводится по поручению Путина. Организатором выступила ВАРМСУ при поддержке администрации президента России. Региональный день форума проходит в Тульской области 24 и 25 марта. 24 марта участники регионального дня форума ознакомились с муниципальными практиками в сфере развития спорта, популяризации здорового образа жизни и здоровьесбережения на примере спортивных объектов Тульской области, а также посетили экскурсии.

https://ria.ru/20250324/rostekh-2007045966.html

https://ria.ru/20250320/milyaev-2006141531.html

https://ria.ru/20250306/milyaev-2003511749.html

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тульская область, россия, дмитрий миляев, тула