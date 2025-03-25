https://ria.ru/20250325/tuberkulez-2007217643.html

В России продолжается тренд на снижение заболеваемости туберкулезом

В России продолжается тренд на снижение заболеваемости туберкулезом - РИА Новости, 25.03.2025

В России продолжается тренд на снижение заболеваемости туберкулезом

В России сохраняется устойчивая тенденция на снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, сообщили представители Минздрава РФ, врачи и ученые на... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:50:00+03:00

2025-03-25T15:50:00+03:00

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пресс-релизы

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МОСКВА, 25 мар - Пресс-служба НМИЦ ФПИ Минздрава России. В России сохраняется устойчивая тенденция на снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, сообщили представители Минздрава РФ, врачи и ученые на пресс-конференции "Вместе против туберкулеза: фиксируем успехи, продолжая борьбу". Пресс-конференция состоялась во Всемирный день борьбы с туберкулезом в пресс-центре МИА "Россия сегодня" с целью повысить осведомленность о заболевании и опровергнуть мнение о том, что туберкулез — болезнь бедных и неблагополучных слоев общества. Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками Минздрава РФ Инна Куликова, открывшая мероприятие, отметила, что, хотя туберкулез и является инфекционным заболеванием с преимущественным поражением легких, он может поражать все органы и системы, и остается одной из главных угроз в сфере безопасности. "Туберкулез является основной причиной смерти от инфекционных заболеваний, опережая сегодня и ВИЧ, и малярию, и COVID-19 по данному показателю. Это социальная болезнь, и одной системе здравоохранения с ней не справиться, так как большую роль в ее распространении играют социальные факторы. В России традиционно борьба с туберкулезом – это межведомственная задача", - подчеркнула Инна Куликова. Она напомнила, что в стране более 10 лет реализуются целевые программы, обеспечено постоянное финансирование мер по борьбе с туберкулезом, в результате чего удалось не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить устойчивый тренд на снижение заболеваемости. За 10 лет она снизилась вдвое – с 60 случаев на 100 тысяч человек до 27 случаев на 100 тысяч населения. Показатель смертности за это же время снизился практически в три раза. В результате в 2021 году ВОЗ исключила Россию из списка стран с высоким бременем туберкулеза. Главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева отметила успехи фтизиопульмонологической службы России, обозначив вызовы, которые перед ней остаются. В их числе - туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, а также туберкулез у больных с ВИЧ-инфекцией. В списке позитивных тенденций – снижение детской заболеваемости на 50% в сравнении с 2015 годом, чего удалось достичь благодаря масштабным профилактическим мероприятиям. "Более 90% детей с активным туберкулезом выявлены с помощью массового скрининга на туберкулез с применением новых современных иммунодиагностических кожных и инвитро-тестов. Это позволяет выявлять и латентную инфекцию, дифференцировать поствакцинальную аллергию и избежать ложноположительных результатов. Это стало возможным после внедрения в нашу практику инновационного российского теста, вошедшего в сводное руководство ВОЗ", - пояснила она. Дети в России в достаточной мере охвачены профилактическими мероприятиями, к числу которых относятся вакцинация БЦЖ (98%) вакциной отечественного производства. Следующая мера профилактики – скрининговые осмотры с помощью кожных проб. У детей старше 15 лет и у взрослых для диагностики применяется флюорография. Опыт российской фтизиатрии глазами ВОЗ осветил руководитель офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев. Он еще раз подчеркнул сложность и многогранность проблемы: оценочное сокращение показателя заболеваемости в европейском регионе ВОЗ с 2015 по 2023 год составило 25%, это самые быстрые темпы снижения по сравнению с другими регионами. В то же время показатель глобального сокращения заболеваемости составляет лишь 8%. При этом туберкулез остается ведущей причиной смерти у людей с ВИЧ-инфекцией. В европейском регионе достигнут темп снижения числа смертей – 38%. Однако регион даже при таком показателе отстает от плана по 70-процентному сокращению числа смертей к 2025 году. Кроме того, 9 стран европейского региона ВОЗ входит в список стран с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Основными причинами развития туберкулеза остаются диабет, ВИЧ, курение, злоупотребление алкоголем, недостаточное питание (оно - на первом плане в глобальном масштабе). Начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН Ольга Янченко подчеркнула, что основные цели фтизиатрической службы УФСИН сегодня совпадают с общероссийскими. "Мы стремимся к снижению смертности и заболеваемости от недуга. Применяем для этого и инновационные технологии, проводим реконструкцию, улучшаем материально-бытовые условия содержания лиц в местах лишения свобод, модернизируем бактериологические лаборатории. Эпидемиологическая ситуация в учреждениях УИС имеет устойчивую тенденцию к снижению, как и в целом по России. В учреждениях достигнуты исторические минимумы по заболеваемости и смертности", - сообщила она. Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Московской области, главный научный сотрудник НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Андрей Продеус отметил абсолютный суверенитет России в деле борьбы с туберкулезной инфекцией. "РФ стоит в авангарде науки и практики. Когда Диаскинтест появился в России, в мире недоумевали, - зачем, ведь есть туберкулиновая проба. А теперь тест включен в рекомендации ВОЗ для использования во всех странах. Также отмечаем, что большинство регионов включили сегодня методы иммунодиагностики в свои программы. ТиграТест, IGRA-тесты, включены в диагностику лиц из групп риска. Это важные процессы, к которым должны подключаться все регионы", - пояснил он. По словам эксперта, только иммунодиагностика дает возможность эффективно контролировать выявление туберкулезной инфекции на доклинической стадии. Именно иммунокомпрометированные пациенты – группа риска, которой нужна эта иммунодиагностика, чтобы не допускать проявленного туберкулеза, который требует других расходов, мер и забирает человеческие жизни. Необходимо диагностировать инфицирования, наблюдать за группами риска, не допускать проявленного туберкулеза, так как количество множественных резистентных штаммов только увеличивается. Руководитель отдела эпидемиологии, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин отметил, что, говоря про необходимость создания новых вакцин от туберкулеза, мы не должны недооценивать роль БЦЖ. "Удалось сделать действительно хорошую вакцину, которая на сегодняшний день обладает доказанным защитным эффектом в отношении туберкулеза у детей, относительно более тяжелых форм менингита, диссеминированного туберкулеза. Центр Гамалеи участвует в разработках новых вакцин и также является одним из производителей БЦЖ. Мы имеем на сегодняшний день линейку препаратов, которые позволяют с использованием уже существующей вакцины действительно защищать детей. Однако, она недостаточно эффективно защищает от легочной формы инфекции, которая развивается у подростков или у взрослых", - сказал Владимир Гущин, сообщив также, что Центр Гамалеи уже проводит испытания новых вакцин и профилактических препаратов. "Их можно будет использовать для сопутствующей иммунотерапии, а также мы считаем, что они будут эффективны для того, чтобы бороться с очагом латентного туберкулеза", - заключил он. В пресс-конференции по видеосвязи также приняли участие представители регионов. Заместитель губернатора — председателя правительства Чукотского автономного округа Павел Фадеев рассказал о том, какие меры предпринимает регион для улучшения ситуации. "Чукотка - приоритетная геостратегическая территория в Арктике. Активная разработка минерально-сырьевой базы, развитие Северного морского пути, а также атомной энергетики ставят серьезные задачи, в том числе в области здравоохранения. В округе за последние годы провели 190 телемедицинских консультаций по фтизиатрии, нарастили финансирование противотуберкулезных мероприятий и привлекли новые кадры в регион благодаря комплексной региональной программе", - сообщил он. Главный врач Якутского научно-практического центра "Фтизиатрия" Егор Прокофьев рассказал о проекте на основе искусственного интеллекта, позволяющем проводить скрининг на туберкулез. Цель проекта – повысить эффективность диагностики в отдаленных регионах. "Был создан электронный регистр пациентов, что стало основой для обучения алгоритмов ИИ. Обеспечили совместимость с информационными системами, создали инструмент для централизованного анализа данных. Это помогло выявить ключ проблемы скрининга в отдаленных районах – на основе выводов создали новую модель с 82% чувствительности, специфичности. Внедрение системы снизило нагрузку на специалистов и ускорило диагностику", - рассказал он. Главный внештатный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова отметила, что в регионе фтизиатрическая служба прошла серьезный процесс реорганизации. Удалось обеспечить пациентов современным лекарственными и диагностическими средствами, новейшим оборудованием. Чтобы повышать приверженность пациентов лечению, особенно среди ВИЧ-инфицированных, в Новосибирской области были организованы кабинеты врачей-фтизиатров на базе регионального центра СПИД. Об успехах своих регионов рассказали также главный врач Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера имени Г.Д. Дугаровой (Бурятия) Валерий Кожевников и главный врач Орловского противотуберкулезного диспансера Елена Кирьянова. Международный взгляд на проблему озвучил директор департамента по контролю и профилактике туберкулеза Минздрава ЮАР, представитель Исследовательской сети БРИКС по туберкулезу Норбер Н"Джека. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы