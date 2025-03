https://ria.ru/20250325/tsru-2007089748.html

ЦРУ отравляло поставляемый в СССР кубинский сахар, пишут СМИ

2025-03-25T05:44:00+03:00

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Во время холодной войны ЦРУ провели операцию по отравлению кубинского сахара, который шел на экспорт в СССР, пишет The Washington Post со ссылкой на рассекреченные документы."В ходе тайной операции ЦРУ загрязнило 800 мешков сахара-сырца на грузовом судне, следовавшем с Кубы в Советский Союз. Загрязнитель был химическим веществом, используемым в процессе денатурации спирта, это сделало всю партию сахара — 80 000 мешков — непригодной для употребления в пищу, когда он был переработан в Советском Союзе. Согласно документу, загрязнение не было опасным, но "настолько сильно влияло на восприятие, что портило вкус потребителя к любой еде или питью на значительное время", — указано в материале.В оригинале документа также написано, что вмешательство ЦРУ осталось незамеченным, а предполагаемые убытки СССР составили от 350 до 400 тысяч долларов по курсу 1962 года.В рассекреченных документах упоминается также влияние ЦРУ на выборы в Перу, Греции, Италии и Бразилии. Кроме того, приведены подробности расширения масштаба так называемого "Кубинского проекта" (операция "Мангуст"), направленного против правительства Фиделя Кастро на Кубе. Так, предполагалось увеличение штата проекта до 600 человек и увеличение бюджета на 1963-1964 годы до более чем 100 миллионов долларов. Эти цифры также оставались засекреченными при прошлой публикации.Ранее профессор Колумбийского университета Тим Нафтали заявил газете The New York Times, что причиной длительного засекречивания документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди, была необходимость защитить конфиденциальные источники и методы ЦРУ, а не желание скрыть противоречия в выводах официального расследования.

