https://ria.ru/20250325/tsru-2007026312.html

Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России

Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России - РИА Новости, 25.03.2025

Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России

Терроризм, попытки госпереворота, отравление советских граждан — более полувека на полках архивов пылились доказательства тайных операций США. Случайно или... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:00:00+03:00

2025-03-25T08:00:00+03:00

2025-03-25T11:32:00+03:00

в мире

сша

ссср

джон кеннеди (политик)

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

государственный департамент сша

фидель кастро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794773038_0:740:2048:1892_1920x0_80_0_0_6938e833df323986ca6a84b1d4101193.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Терроризм, попытки госпереворота, отравление советских граждан — более полувека на полках архивов пылились доказательства тайных операций США. Случайно или умышленно неожиданные страницы холодной войны стали доступны только сейчас. Что скрывал Вашингтон — в материале РИА Новости.Белый ядВместе с документами об убийстве Джона Кеннеди президент Дональд Трамп рассекретил много материалов о работе ЦРУ в 1960-1980 годах. Далеко не все как-то касаются выстрелов в Далласе. Скорее, лишь дополнительно характеризуют политику Вашингтона в разгар холодной войны.Так, стало известно, что в июне 1973-го по просьбе директора ЦРУ Уильяма Колби один из сотрудников написал служебную записку, перечислив факты превышения полномочий одной из главных спецслужб США на протяжении многих лет.В одном из пунктов упоминаются операции с кубинским экспортом в СССР. Еще в 1960-м Москва договорилась с Гаваной о поставках тростникового сахара на миллионы тонн ежегодно. Советские люди не подозревали, что продукт, который они употребляют с чаем, используют для компота и варенья, отравлен агентами ЦРУ.Позднее из документа, выложенного на сайте Нацархива США, часть текста с упоминанием диверсии заретушировали — осталась лишь сохраненная копия. При этом другой файл, раскрывающий подробности, не тронули.Генерал Эдвард Лансдейл в августе 1962-го докладывал, что американцам удалось отследить некое западноевропейское судно, следовавшее из Гаваны в Одессу. Корабль вынужденно пришвартовался в Карибском заливе из-за поломки. Часть 90-килограммовых мешков выгрузили в порту. Здесь и подсуетились американские агенты."В ходе нераскрытой тайной операции, которую невозможно отследить, мы смогли загрязнить 800 мешков химическим веществом, используемым в процессе обезвоживания спирта", — отчитался Лансдейл.Это вещество, по его словам, делает сахар непригодным к употреблению в любом виде, причем при рафинировании обнаружить его нельзя. Якобы оно неопасно для здоровья, лишь сильно портит вкусовые качества. Генерал оценил порчу груза для СССР в 350-400 тысяч долларов.Такие операции вполне в стиле агентства. Американский историк Уильям Блум как-то отмечал, что Лэнгли также поддерживал нацистов, которые отравляли коров в ГДР и подмешивали мыло в сухое молоко для детей.Американский мангустКубинское направление было одним из главных во внешней политике Кеннеди. После провала десанта в заливе Свиней (бухта Качинос) президент особенно заинтересовался тайной работой по свержению Фиделя Кастро. Операцию назвали "Мангуст".Файлы рассказывают, как Вашингтон осторожно просчитывал варианты развития событий. "Ястребы" были убеждены: Советский Союз не окажет прямой военной поддержки Гаване, поскольку Куба не входит в Варшавский блок. Тем не менее проект строго засекретили, на соблюдение тайны направили средства из бюджета Агентства нацбезопасности.Основной период активности разработки выпал на 1960-1962-й. Карибский кризис остудил многие горячие головы. До этого Белый дом готов был рассматривать абсолютно любые предложения, чтобы избавиться от команданте и его сторонников."Никаких ограничений не было. Я не припоминаю, чтобы кто-нибудь говорил мне: "Не делай этого", — рассказывал Ричард Хелмс, в то время заместитель директора ЦРУ.Взрывы, устроенные диверсантами в городах и сельской местности, должны были вызвать панику и рост оппозиционных настроений. Предполагаемые жертвы среди мирного населения в расчет не принимались.Для поддержки антикубинских действий ЦРУ организовывало митинги в странах Латинской Америки. Кроме того, Вашингтон проспонсировал "нужных" кандидатов на выборах в Бразилии, Парагвае, Греции, Финляндии и Италии.Для подогрева ситуации на самой Кубе Белый дом делал ставку на "голодный бунт" и экономический кризис. Так, спецслужбы пытались саботировать сбор урожая сахара, но безуспешно. Безрезультатными оказались и операции по загрязнению поставляемого на остров топлива.Главное посягательствоКроме СССР и Кубы, целью секретных операций должен был стать Китай. В 1964-м Пекин успешно испытал атомное оружие. О масштабе беспокойства в Вашингтоне говорит тот факт, что США всерьез рассматривали возможность использовать армию для атаки на китайские ядерные объекты.Влияние спецслужб стало заметно расти. Это обеспокоило специального помощника Кеннеди Артура Шлезингера — младшего. В его 15-страничном докладе президенту описывается, как ЦРУ чрезмерно использует прикрытие Госдепа для своих сотрудников в других странах. По словам чиновника, агентство "посягнуло на традиционные функции" департамента.Пользуясь положением, спецслужбам удалось развернуть широкую деятельность во многих странах. В Японии американцы тайно прослушивали телефонную линию советского посольства. В 1967-м ЦРУ отчитывалось о подготовке стенограммы беседы дипломатов СССР с японскими активистами антивоенной организации Beheiren."Шпионить за русскими", судя по всему, американцам помогали младшие партнеры. Так, президент Мексики Адольфо Лопес Матеос поддержал совместную операцию по наблюдению за советскими гражданами в республике.Впрочем, Штаты следили и за друзьями. Из архивов стало известно, что в 1970-х ЦРУ заводило досье не только на коллег по цеху из иностранных спецслужб, но даже на дипломатических работников из дружественных государств. Указывается сбор данных на "всех израильских дипломатов", а также на сотрудников британских Ми-5 и Ми-6.Всего за три дня архивы выложили более 77 000 страниц документов. Как отмечено в статье The New York Times, исследователям темной стороны американской внешней политики разоблачений теперь хватает сполна. Однако новые материалы могут появиться уже в ближайшие дни. Главная интрига — как далеко зайдет Вашингтон.

https://ria.ru/20250321/kennedi-2006268623.html

сша

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ссср, джон кеннеди (политик), дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша, фидель кастро, политика