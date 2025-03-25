Конспирология оказалась правдой: Трамп раскрыл заговор против России
Национальный архив США выложил несколько документов о секретных планах ЦРУ
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisТрибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Терроризм, попытки госпереворота, отравление советских граждан — более полувека на полках архивов пылились доказательства тайных операций США. Случайно или умышленно неожиданные страницы холодной войны стали доступны только сейчас. Что скрывал Вашингтон — в материале РИА Новости.
Белый яд
Вместе с документами об убийстве Джона Кеннеди президент Дональд Трамп рассекретил много материалов о работе ЦРУ в 1960-1980 годах. Далеко не все как-то касаются выстрелов в Далласе. Скорее, лишь дополнительно характеризуют политику Вашингтона в разгар холодной войны.
© AP PhotoПрезидент США Джон Кеннеди
© AP Photo
Президент США Джон Кеннеди
Так, стало известно, что в июне 1973-го по просьбе директора ЦРУ Уильяма Колби один из сотрудников написал служебную записку, перечислив факты превышения полномочий одной из главных спецслужб США на протяжении многих лет.
В одном из пунктов упоминаются операции с кубинским экспортом в СССР. Еще в 1960-м Москва договорилась с Гаваной о поставках тростникового сахара на миллионы тонн ежегодно. Советские люди не подозревали, что продукт, который они употребляют с чаем, используют для компота и варенья, отравлен агентами ЦРУ.
Генерал Эдвард Лансдейл в августе 1962-го докладывал, что американцам удалось отследить некое западноевропейское судно, следовавшее из Гаваны в Одессу. Корабль вынужденно пришвартовался в Карибском заливе из-за поломки. Часть 90-килограммовых мешков выгрузили в порту. Здесь и подсуетились американские агенты.
"В ходе нераскрытой тайной операции, которую невозможно отследить, мы смогли загрязнить 800 мешков химическим веществом, используемым в процессе обезвоживания спирта", — отчитался Лансдейл.
Это вещество, по его словам, делает сахар непригодным к употреблению в любом виде, причем при рафинировании обнаружить его нельзя. Якобы оно неопасно для здоровья, лишь сильно портит вкусовые качества. Генерал оценил порчу груза для СССР в 350-400 тысяч долларов.
© AP Photo / DoDСоветский корабль у берегов Кубы. 23 октября 1962
© AP Photo / DoD
Советский корабль у берегов Кубы. 23 октября 1962
Такие операции вполне в стиле агентства. Американский историк Уильям Блум как-то отмечал, что Лэнгли также поддерживал нацистов, которые отравляли коров в ГДР и подмешивали мыло в сухое молоко для детей.
Американский мангуст
Кубинское направление было одним из главных во внешней политике Кеннеди. После провала десанта в заливе Свиней (бухта Качинос) президент особенно заинтересовался тайной работой по свержению Фиделя Кастро. Операцию назвали "Мангуст".
Файлы рассказывают, как Вашингтон осторожно просчитывал варианты развития событий. "Ястребы" были убеждены: Советский Союз не окажет прямой военной поддержки Гаване, поскольку Куба не входит в Варшавский блок. Тем не менее проект строго засекретили, на соблюдение тайны направили средства из бюджета Агентства нацбезопасности.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкКубинский лидер Фидель Кастро (в центре), Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев (слева) и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев (справа) на трибуне во время митинга
Кубинский лидер Фидель Кастро (в центре), Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев (слева) и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев (справа) на трибуне во время митинга
Основной период активности разработки выпал на 1960-1962-й. Карибский кризис остудил многие горячие головы. До этого Белый дом готов был рассматривать абсолютно любые предложения, чтобы избавиться от команданте и его сторонников.
"Никаких ограничений не было. Я не припоминаю, чтобы кто-нибудь говорил мне: "Не делай этого", — рассказывал Ричард Хелмс, в то время заместитель директора ЦРУ.
Взрывы, устроенные диверсантами в городах и сельской местности, должны были вызвать панику и рост оппозиционных настроений. Предполагаемые жертвы среди мирного населения в расчет не принимались.
Для поддержки антикубинских действий ЦРУ организовывало митинги в странах Латинской Америки. Кроме того, Вашингтон проспонсировал "нужных" кандидатов на выборах в Бразилии, Парагвае, Греции, Финляндии и Италии.
© AP PhotoСторонники президента Кубы Фиделя Кастро. 2 января 1959
© AP Photo
Сторонники президента Кубы Фиделя Кастро. 2 января 1959
Для подогрева ситуации на самой Кубе Белый дом делал ставку на "голодный бунт" и экономический кризис. Так, спецслужбы пытались саботировать сбор урожая сахара, но безуспешно. Безрезультатными оказались и операции по загрязнению поставляемого на остров топлива.
Главное посягательство
Кроме СССР и Кубы, целью секретных операций должен был стать Китай. В 1964-м Пекин успешно испытал атомное оружие. О масштабе беспокойства в Вашингтоне говорит тот факт, что США всерьез рассматривали возможность использовать армию для атаки на китайские ядерные объекты.
Влияние спецслужб стало заметно расти. Это обеспокоило специального помощника Кеннеди Артура Шлезингера — младшего. В его 15-страничном докладе президенту описывается, как ЦРУ чрезмерно использует прикрытие Госдепа для своих сотрудников в других странах. По словам чиновника, агентство "посягнуло на традиционные функции" департамента.
© AP PhotoШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. 1979
© AP Photo
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. 1979
Пользуясь положением, спецслужбам удалось развернуть широкую деятельность во многих странах. В Японии американцы тайно прослушивали телефонную линию советского посольства. В 1967-м ЦРУ отчитывалось о подготовке стенограммы беседы дипломатов СССР с японскими активистами антивоенной организации Beheiren.
"Шпионить за русскими", судя по всему, американцам помогали младшие партнеры. Так, президент Мексики Адольфо Лопес Матеос поддержал совместную операцию по наблюдению за советскими гражданами в республике.
Впрочем, Штаты следили и за друзьями. Из архивов стало известно, что в 1970-х ЦРУ заводило досье не только на коллег по цеху из иностранных спецслужб, но даже на дипломатических работников из дружественных государств. Указывается сбор данных на "всех израильских дипломатов", а также на сотрудников британских Ми-5 и Ми-6.
Всего за три дня архивы выложили более 77 000 страниц документов. Как отмечено в статье The New York Times, исследователям темной стороны американской внешней политики разоблачений теперь хватает сполна. Однако новые материалы могут появиться уже в ближайшие дни. Главная интрига — как далеко зайдет Вашингтон.