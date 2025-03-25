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Умер ведущий телепрограммы "Времечко" Константин Цивилев - РИА Новости, 25.03.2025
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Культура
 
11:35 25.03.2025 (обновлено: 11:55 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/tsivilev-2007142919.html
Умер ведущий телепрограммы "Времечко" Константин Цивилев
Умер ведущий телепрограммы "Времечко" Константин Цивилев - РИА Новости, 25.03.2025
Умер ведущий телепрограммы "Времечко" Константин Цивилев
Тележурналист Константин Цивилев умер на 60-м году жизни. Об этом сообщается на его личной странице в Facebook*. "Моего Кости больше нет с нами.....", —... РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Тележурналист Константин Цивилев умер на 60-м году жизни. Об этом сообщается на его личной странице в Facebook*. "Моего Кости больше нет с нами.....", — говорится в публикации. О причине смерти ничего не говорится. Цивилев в разные годы вел много телевизионных программы, среди которых – "Времечко", "Сегоднячко", "Иванов, Петров, Сидоров", "Жидкие гвозди" и другие. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Умер ведущий телепрограммы "Времечко" Константин Цивилев

Ведущий телепрограммы "Времечко" Константин Цивилев умер на 60-м году жизни

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкКонстантин Цивилев
Константин Цивилев - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Константин Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Тележурналист Константин Цивилев умер на 60-м году жизни. Об этом сообщается на его личной странице в Facebook*.

"Моего Кости больше нет с нами.....", — говорится в публикации.

О причине смерти ничего не говорится.

Цивилев в разные годы вел много телевизионных программы, среди которых – "Времечко", "Сегоднячко", "Иванов, Петров, Сидоров", "Жидкие гвозди" и другие.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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