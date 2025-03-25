https://ria.ru/20250325/tsivilev-2007142919.html

Умер ведущий телепрограммы "Времечко" Константин Цивилев

Умер ведущий телепрограммы "Времечко" Константин Цивилев - РИА Новости, 25.03.2025

Умер ведущий телепрограммы "Времечко" Константин Цивилев

Тележурналист Константин Цивилев умер на 60-м году жизни. Об этом сообщается на его личной странице в Facebook*. "Моего Кости больше нет с нами.....", —... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:35:00+03:00

2025-03-25T11:35:00+03:00

2025-03-25T11:55:00+03:00

культура

россия

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007139921_0:305:2556:1743_1920x0_80_0_0_c2708e8d82765aad4b247429e0db35a2.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Тележурналист Константин Цивилев умер на 60-м году жизни. Об этом сообщается на его личной странице в Facebook*. "Моего Кости больше нет с нами.....", — говорится в публикации. О причине смерти ничего не говорится. Цивилев в разные годы вел много телевизионных программы, среди которых – "Времечко", "Сегоднячко", "Иванов, Петров, Сидоров", "Жидкие гвозди" и другие. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, новости культуры