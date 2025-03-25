Трамп заявил, что хотел бы лишить госфинансирования NPR и PBS
Трамп заявил, что для него было бы честью лишить госфинансирования NPR и PBS
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было бы честью лишить госфинансирования сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного вещания (PBS) на фоне обвинений в необъективности этих СМИ.
"Я бы хотел это сделать. Я думаю, это очень несправедливо. Вся группа очень предвзята... Для меня было бы честью это увидеть", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, хотел бы он лишить их госфинансирования.
Революция Трампа: реалии и симулякры
22 марта, 08:00
В среду в конгрессе США пройдет слушание, инициированное республиканцами, о необъективности репортажей NPR и PBS по отношению к их партии. Они предлагают перенаправить выделяемые средства на снижение госдолга США.
Это уже не первая попытка республиканцев лишить средств данные СМИ, однако их бюджет формируется и за счет частных пожертвований и корпоративных спонсоров.
Америка зависла между светом и тьмой
15 сентября 2024, 08:00