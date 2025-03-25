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Трамп заявил, что хотел бы лишить госфинансирования NPR и PBS - РИА Новости, 25.03.2025
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23:36 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/tramp-2007320833.html
Трамп заявил, что хотел бы лишить госфинансирования NPR и PBS
Трамп заявил, что хотел бы лишить госфинансирования NPR и PBS - РИА Новости, 25.03.2025
Трамп заявил, что хотел бы лишить госфинансирования NPR и PBS
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было бы честью лишить госфинансирования сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:36:00+03:00
2025-03-25T23:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было бы честью лишить госфинансирования сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного вещания (PBS) на фоне обвинений в необъективности этих СМИ. "Я бы хотел это сделать. Я думаю, это очень несправедливо. Вся группа очень предвзята... Для меня было бы честью это увидеть", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, хотел бы он лишить их госфинансирования. В среду в конгрессе США пройдет слушание, инициированное республиканцами, о необъективности репортажей NPR и PBS по отношению к их партии. Они предлагают перенаправить выделяемые средства на снижение госдолга США. Это уже не первая попытка республиканцев лишить средств данные СМИ, однако их бюджет формируется и за счет частных пожертвований и корпоративных спонсоров.
https://ria.ru/20250322/tramp-2006563968.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что хотел бы лишить госфинансирования NPR и PBS

Трамп заявил, что для него было бы честью лишить госфинансирования NPR и PBS

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для него было бы честью лишить госфинансирования сеть радиостанций NPR (Национальное общественное радио) и Службу общественного вещания (PBS) на фоне обвинений в необъективности этих СМИ.
"Я бы хотел это сделать. Я думаю, это очень несправедливо. Вся группа очень предвзята... Для меня было бы честью это увидеть", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, хотел бы он лишить их госфинансирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Революция Трампа: реалии и симулякры
22 марта, 08:00
В среду в конгрессе США пройдет слушание, инициированное республиканцами, о необъективности репортажей NPR и PBS по отношению к их партии. Они предлагают перенаправить выделяемые средства на снижение госдолга США.
Это уже не первая попытка республиканцев лишить средств данные СМИ, однако их бюджет формируется и за счет частных пожертвований и корпоративных спонсоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Америка зависла между светом и тьмой
15 сентября 2024, 08:00
 
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