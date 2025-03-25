https://ria.ru/20250325/tramp-2007313536.html

Трамп призвал стороны конфликта на Украине к встрече

Трамп призвал стороны конфликта на Украине к встрече - РИА Новости, 25.03.2025

Трамп призвал стороны конфликта на Украине к встрече

Президент США Дональд Трамп заявил, что для расширения режима прекращения огня на Украине стороны должны встретиться. РИА Новости, 25.03.2025

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для расширения режима прекращения огня на Украине стороны должны встретиться. "Они должны встретиться", - сказал Трамп журналистам на вопрос о том, как идут переговоры о прекращении огня в Черном море. По его словам, какие-то договоренности достигнуты. "Они согласились о чем-то", - сказал американский лидер.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007307585.html

сша

украина

черное море

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в мире, сша, украина, черное море, дональд трамп