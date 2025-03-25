https://ria.ru/20250325/tramp-2007313536.html
Трамп призвал стороны конфликта на Украине к встрече
Трамп призвал стороны конфликта на Украине к встрече - РИА Новости, 25.03.2025
Трамп призвал стороны конфликта на Украине к встрече
Президент США Дональд Трамп заявил, что для расширения режима прекращения огня на Украине стороны должны встретиться. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:35:00+03:00
2025-03-25T22:35:00+03:00
2025-03-25T22:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для расширения режима прекращения огня на Украине стороны должны встретиться. "Они должны встретиться", - сказал Трамп журналистам на вопрос о том, как идут переговоры о прекращении огня в Черном море. По его словам, какие-то договоренности достигнуты. "Они согласились о чем-то", - сказал американский лидер.
https://ria.ru/20250325/tramp-2007307585.html
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в мире, сша, украина, черное море, дональд трамп
В мире, США, Украина, Черное море, Дональд Трамп
Трамп призвал стороны конфликта на Украине к встрече
Трамп призвал Россию и Украину встретиться для переговоров о прекращении огня