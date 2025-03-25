https://ria.ru/20250325/tramp-2007311460.html
США изучают условия России для введения моратория в Черном море
США изучают условия России для введения моратория в Черном море - РИА Новости, 25.03.2025
США изучают условия России для введения моратория в Черном море
США изучают все предложения России, включая санкционные послабления, которые Москва озвучила в качестве условий для введения моратория на удары в Черном море,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США изучают все предложения России, включая санкционные послабления, которые Москва озвучила в качестве условий для введения моратория на удары в Черном море, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Мы изучаем их, и прямо сейчас мы размышляем обо всех из них. Там около пяти или шести условий. Мы изучаем их все", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете.
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сша, россия, черное море, москва, дональд трамп, в мире
США, Россия, Черное море, Москва, Дональд Трамп, В мире
США изучают условия России для введения моратория в Черном море
Трамп: США изучают предложения РФ для введения моратория на удары в Черном море