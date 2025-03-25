https://ria.ru/20250325/tramp-2007311460.html

США изучают условия России для введения моратория в Черном море

США изучают условия России для введения моратория в Черном море - РИА Новости, 25.03.2025

США изучают условия России для введения моратория в Черном море

США изучают все предложения России, включая санкционные послабления, которые Москва озвучила в качестве условий для введения моратория на удары в Черном море,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T22:21:00+03:00

2025-03-25T22:21:00+03:00

2025-03-25T22:26:00+03:00

сша

россия

черное море

москва

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758925798_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_a347d1dc231c80b00992ee3a52a0ff0e.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США изучают все предложения России, включая санкционные послабления, которые Москва озвучила в качестве условий для введения моратория на удары в Черном море, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Мы изучаем их, и прямо сейчас мы размышляем обо всех из них. Там около пяти или шести условий. Мы изучаем их все", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете.

https://ria.ru/20250325/kreml-2007310626.html

сша

россия

черное море

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, черное море, москва, дональд трамп, в мире