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США изучают условия России для введения моратория в Черном море - РИА Новости, 25.03.2025
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22:21 25.03.2025 (обновлено: 22:26 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/tramp-2007311460.html
США изучают условия России для введения моратория в Черном море
США изучают условия России для введения моратория в Черном море - РИА Новости, 25.03.2025
США изучают условия России для введения моратория в Черном море
США изучают все предложения России, включая санкционные послабления, которые Москва озвучила в качестве условий для введения моратория на удары в Черном море,... РИА Новости, 25.03.2025
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США изучают все предложения России, включая санкционные послабления, которые Москва озвучила в качестве условий для введения моратория на удары в Черном море, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп."Мы изучаем их, и прямо сейчас мы размышляем обо всех из них. Там около пяти или шести условий. Мы изучаем их все", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете.
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сша, россия, черное море, москва, дональд трамп, в мире
США, Россия, Черное море, Москва, Дональд Трамп, В мире
США изучают условия России для введения моратория в Черном море

Трамп: США изучают предложения РФ для введения моратория на удары в Черном море

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Черное море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США изучают все предложения России, включая санкционные послабления, которые Москва озвучила в качестве условий для введения моратория на удары в Черном море, заявил во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мы изучаем их, и прямо сейчас мы размышляем обо всех из них. Там около пяти или шести условий. Мы изучаем их все", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Кремле рассказали о последствиях нарушения моратория на удары
Вчера, 22:12
 
СШАРоссияЧерное мореМоскваДональд ТрампВ мире
 
 
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