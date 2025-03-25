https://ria.ru/20250325/tramp-2007308894.html

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной - РИА Новости, 25.03.2025

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах представителей Штатов, России и Украины в Саудовской Аравии. РИА Новости, 25.03.2025

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах представителей Штатов, России и Украины в Саудовской Аравии."Достигнут большой прогресс", - сказал Трамп журналистам.По его словам, "глубокие дискуссии с Россией и Украиной идут хорошо".

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html

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дональд трамп, в мире, украина, россия, сша