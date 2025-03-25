https://ria.ru/20250325/tramp-2007307585.html

Трамп рассекретит данные о якобы связи его предвыборной кампании с Россией

Трамп рассекретит данные о якобы связи его предвыборной кампании с Россией - РИА Новости, 25.03.2025

Трамп рассекретит данные о якобы связи его предвыборной кампании с Россией

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, рассекречивающий данные расследования ФБР о якобы связях его первой предвыборной кампании с Россией,... РИА Новости, 25.03.2025

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, рассекречивающий данные расследования ФБР о якобы связях его первой предвыборной кампании с Россией, следует из трансляции его встречи с новыми послами США."Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено", - заявил Трамп, подписывая указ.Речь идет о расследовании Crossfire Hurricane, которое бюро вело в 2016-2017 годах, При этом сотрудник администрации Трампа во время подписания отметил, что некоторые данные все же останутся под грифом секретности.На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба республиканца. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в штабе Трампа.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007308894.html

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фбр, россия, дональд трамп, в мире, сша