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Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных - РИА Новости, 25.03.2025
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16:18 25.03.2025 (обновлено: 16:31 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/tramp-2007226698.html
Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных
Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных - РИА Новости, 25.03.2025
Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата... РИА Новости, 25.03.2025
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дональд трамп
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ансар алла
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата чиновников в мессенджере Signal, а сам инцидент рассматривает как "несущественный сбой", сообщает во вторник телеканал NBC."Майкл Уолтц извлёк урок, и он хороший человек", – сказал Трамп в краткой беседе с корреспондентом телеканала.Глава государства также назвал произошедшее "единственным сбоем за два месяца", который "не оказал существенного влияния". По словам президента, присутствие журналиста Джеффри Голдберга в чате "никак не повлияло" на результат операции, а сами удары по Йемену были "абсолютно успешными".Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
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nbc, в мире, дональд трамп, сша, йемен, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша, технологии
NBC, В мире, Дональд Трамп, США, Йемен, Майк Уолтц, Ансар Алла, Министерство обороны США, Технологии
Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных

Трамп заявил, что считает инцидент с утечкой данных несущественным сбоем

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата чиновников в мессенджере Signal, а сам инцидент рассматривает как "несущественный сбой", сообщает во вторник телеканал NBC.
"Майкл Уолтц извлёк урок, и он хороший человек", – сказал Трамп в краткой беседе с корреспондентом телеканала.
Глава государства также назвал произошедшее "единственным сбоем за два месяца", который "не оказал существенного влияния". По словам президента, присутствие журналиста Джеффри Голдберга в чате "никак не повлияло" на результат операции, а сами удары по Йемену были "абсолютно успешными".
Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
На Западе раскрыли, что может сделать Трамп после скандала с чатом
Вчера, 10:49
 
NBCВ миреДональд ТрампСШАЙеменМайк УолтцАнсар АллаМинистерство обороны СШАТехнологии
 
 
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