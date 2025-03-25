Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал DOGE продолжить сокращение госрасходов в США - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 25.03.2025 (обновлено: 15:48 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/tramp-2007216001.html
Трамп призвал DOGE продолжить сокращение госрасходов в США
Трамп призвал DOGE продолжить сокращение госрасходов в США - РИА Новости, 25.03.2025
Трамп призвал DOGE продолжить сокращение госрасходов в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен продолжить реализовывать меры по сокращению... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:47:00+03:00
2025-03-25T15:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
майк джонсон
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_179:0:2894:1527_1920x0_80_0_0_fa07599924790acdd2cc3a1ca60d99e6.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен продолжить реализовывать меры по сокращению государственных расходов, несмотря на их возможную непопулярность, сообщает телеканал NBC. Как передает телеканал, президент Трамп в понедельник собрал членов своего кабинета. Насколько известно, это уже третья встреча. На ней присутствовал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, который также является главой департамента эффективности государственного управления. Американский лидер похвалил департамент за меры по сокращению расходов и заявил присутствующим, что сокращения должны происходить вне зависимости от политических последствий. "Я понятия не имею, как это будет воспринято общественностью…, но это необходимо делать", - приводит телеканал слова Трампа. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в феврале заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250324/mask-2007065350.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004680729_267:0:2790:1892_1920x0_80_0_0_87a0c690f57b0c3dffc35213e90b7517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон, NBC
Трамп призвал DOGE продолжить сокращение госрасходов в США

NBC: Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен продолжить реализовывать меры по сокращению государственных расходов, несмотря на их возможную непопулярность, сообщает телеканал NBC.
Как передает телеканал, президент Трамп в понедельник собрал членов своего кабинета. Насколько известно, это уже третья встреча. На ней присутствовал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, который также является главой департамента эффективности государственного управления. Американский лидер похвалил департамент за меры по сокращению расходов и заявил присутствующим, что сокращения должны происходить вне зависимости от политических последствий.
"Я понятия не имею, как это будет воспринято общественностью…, но это необходимо делать", - приводит телеканал слова Трампа.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в феврале заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Илон Маск во время заседания кабинета министров в Белом доме. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Маск рассказал про ежедневные угрозы расправой сотрудникам DOGE
24 марта, 21:48
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскМайк ДжонсонNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала