Трамп призвал DOGE продолжить сокращение госрасходов в США
NBC: Трамп призвал DOGE продолжать меры по сокращению госрасходов США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE) должен продолжить реализовывать меры по сокращению государственных расходов, несмотря на их возможную непопулярность, сообщает телеканал NBC.
Как передает телеканал, президент Трамп в понедельник собрал членов своего кабинета. Насколько известно, это уже третья встреча. На ней присутствовал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, который также является главой департамента эффективности государственного управления. Американский лидер похвалил департамент за меры по сокращению расходов и заявил присутствующим, что сокращения должны происходить вне зависимости от политических последствий.
"Я понятия не имею, как это будет воспринято общественностью…, но это необходимо делать", - приводит телеканал слова Трампа.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в феврале заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.