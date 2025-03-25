https://ria.ru/20250325/tramp-2007078214.html

Трамп уверен в команде, несмотря на скандал с чатом, заявили в Белом доме

Трамп уверен в команде, несмотря на скандал с чатом, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.03.2025

Трамп уверен в команде, несмотря на скандал с чатом, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, которую издание Semafor, заявила, что президент США Дональд Трамп не потерял уверенности в своей команде и советнике РИА Новости, 25.03.2025

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, которую издание Semafor, заявила, что президент США Дональд Трамп не потерял уверенности в своей команде и советнике по нацбезопасности Майке Уолтце, несмотря на информацию о том, что редактор журнала Atlantic якобы случайно попал в групповой чат членов администрации для обсуждения ударов по йеменским хуситам. "Как сказал президент Трамп, атаки на хуситов были в высокой степени успешными и эффективными. Трамп сохраняет уверенность в своей команде по нацбезопасности, включая советника Уолтца", - цитирует Левитт издание. Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации Atlantic. Ранее редактор Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по хуситам. По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

https://ria.ru/20250322/pentagon-2006697664.html

https://ria.ru/20250315/tramp-2005243874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша