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Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2025
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00:35 25.03.2025 (обновлено: 09:58 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/tramp-2007077551.html
Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо, пишут СМИ
Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2025
Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо, пишут СМИ
Портрет президента США Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из здания законодательного органа штата Колорадо, сообщает Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 25.03.2025
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Портрет президента США Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из здания законодательного органа штата Колорадо, сообщает Ассошиэйтед Пресс. "Демократы из палаты представителей заявили, что портрет маслом будет убран по запросу руководства республиканской фракции", - говорится в сообщении. Трамп ранее обрушился с критикой на автора своего портрета, который выставлен в галерее в Капитолии Колорадо. По его словам, изображение было "намеренно искажено". Трамп также отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы.
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В мире, США, Колорадо, Дональд Трамп, Барак Обама, Капитолий
Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо, пишут СМИ

AP: портрет Трампа, который ему не нравится, уберут из Капитолия Колорадо

© Getty Images / Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty ImagesПортрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо в Денвере. 24 марта 2025
Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо в Денвере. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images
Портрет президента США Дональда Трампа в здании законодательного органа штата Колорадо в Денвере. 24 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Портрет президента США Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из здания законодательного органа штата Колорадо, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
"Демократы из палаты представителей заявили, что портрет маслом будет убран по запросу руководства республиканской фракции", - говорится в сообщении.
Трамп ранее обрушился с критикой на автора своего портрета, который выставлен в галерее в Капитолии Колорадо. По его словам, изображение было "намеренно искажено". Трамп также отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы.
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