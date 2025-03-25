https://ria.ru/20250325/tramp-2007077551.html

Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо, пишут СМИ

Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2025

Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо, пишут СМИ

Портрет президента США Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из здания законодательного органа штата Колорадо, сообщает Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 25.03.2025

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Портрет президента США Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из здания законодательного органа штата Колорадо, сообщает Ассошиэйтед Пресс. "Демократы из палаты представителей заявили, что портрет маслом будет убран по запросу руководства республиканской фракции", - говорится в сообщении. Трамп ранее обрушился с критикой на автора своего портрета, который выставлен в галерее в Капитолии Колорадо. По его словам, изображение было "намеренно искажено". Трамп также отметил, что художница Сара Бордман, "вероятно, утратила свой талант с возрастом". Ранее она написала портрет 44-го президента США Барака Обамы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, колорадо, дональд трамп, барак обама, капитолий