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Китай нарастил экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов - РИА Новости, 25.03.2025
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06:05 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/torgovlya-2007090721.html
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов - РИА Новости, 25.03.2025
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов
КНР в феврале этого года нарастила экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов, также рекордных значений достигли поставки клубники, экзотических фруктов,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T06:05:00+03:00
2025-03-25T06:05:00+03:00
экономика
россия
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москва
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. КНР в феврале этого года нарастила экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов, также рекордных значений достигли поставки клубники, экзотических фруктов, томатов и перцев, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Так, в феврале импорт Россией яблок из Китая достиг максимальных с января 2019 года 8,2 миллиона долларов. За месяц объемы их импорта выросли в 1,6 раза, а за год - в 1,7 раза. Кроме того до многолетнего максимума выросли поставки в Россию китайских клубники и земляники: в феврале их было импортировано на максимальные с мая 2022 года 1,75 миллиона долларов, что в 3,3 раза больше, чем месяцем ранее. Также до максимума выросли поставки в Россию экзотических фруктов и плодов, например, гуаявы, мангустинов и манго, - до максимальных с июня 2024 года 2,7 миллиона долларов. Прирост с января составил 1,7 раза, а в годовом выражении - 35%. Кроме того во фруктовом импорте России из КНР заметную долю заняли цитрусовые (14,5 миллиона долларов), обработанные фрукты и орехи (3,98 миллиона), виноград (3,88 миллиона) и орехи (1,4 миллиона). Всего Москва закупила фруктов, ягод и орехов на 42,9 миллиона долларов, нарастив импорт за год на треть, а за месяц на 12%. В поставках овощей в феврале лидерами оказались томаты: их из КНР в РФ приехало на 5,72 миллиона долларов, что стало наибольшим объемом с июня 2024 года. Также в заметных количествах покупался лук (5,66 миллиона), сушеные овощи (3,3 миллиона), капуста (3,1 миллиона), картофель (3 миллиона) и огурцы (2,5 миллиона). До рекордных значений с мая 2021 года вырос и импорт прочих овощей. В частности это были болгарские и душистые перцы, которых за февраль Москва закупила на 4,6 миллиона долларов, максимальных с мая 2023 года. Также в эту товарную группу вошла зелень (922 тысячи долларов), некоторые виды грибов (533 тысячи), баклажаны (388 тысяч), а также тыквы и кабачки (207 тысяч). Всего Россия в феврале закупила овощей у Китая на 33,7 миллиона долларов, нарастив их импорт за год на треть, а в месячном выражении - на почти 12%.
https://ria.ru/20250325/vino-2007087253.html
https://ria.ru/20240823/torgovlya-1967928292.html
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экономика, россия, китай, москва
Экономика, Россия, Китай, Москва
Китай нарастил экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов

Россия в феврале нарастила покупки китайских яблок до максимума за шесть лет

© Fotolia / Aleksandar MijatovicПрилавок с фруктами на рынке
Прилавок с фруктами на рынке - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Fotolia / Aleksandar Mijatovic
Прилавок с фруктами на рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. КНР в феврале этого года нарастила экспорт яблок в Россию до шестилетних максимумов, также рекордных значений достигли поставки клубники, экзотических фруктов, томатов и перцев, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
Так, в феврале импорт Россией яблок из Китая достиг максимальных с января 2019 года 8,2 миллиона долларов. За месяц объемы их импорта выросли в 1,6 раза, а за год - в 1,7 раза.
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Кроме того до многолетнего максимума выросли поставки в Россию китайских клубники и земляники: в феврале их было импортировано на максимальные с мая 2022 года 1,75 миллиона долларов, что в 3,3 раза больше, чем месяцем ранее.
Также до максимума выросли поставки в Россию экзотических фруктов и плодов, например, гуаявы, мангустинов и манго, - до максимальных с июня 2024 года 2,7 миллиона долларов. Прирост с января составил 1,7 раза, а в годовом выражении - 35%.
Кроме того во фруктовом импорте России из КНР заметную долю заняли цитрусовые (14,5 миллиона долларов), обработанные фрукты и орехи (3,98 миллиона), виноград (3,88 миллиона) и орехи (1,4 миллиона). Всего Москва закупила фруктов, ягод и орехов на 42,9 миллиона долларов, нарастив импорт за год на треть, а за месяц на 12%.
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В поставках овощей в феврале лидерами оказались томаты: их из КНР в РФ приехало на 5,72 миллиона долларов, что стало наибольшим объемом с июня 2024 года. Также в заметных количествах покупался лук (5,66 миллиона), сушеные овощи (3,3 миллиона), капуста (3,1 миллиона), картофель (3 миллиона) и огурцы (2,5 миллиона).
До рекордных значений с мая 2021 года вырос и импорт прочих овощей. В частности это были болгарские и душистые перцы, которых за февраль Москва закупила на 4,6 миллиона долларов, максимальных с мая 2023 года. Также в эту товарную группу вошла зелень (922 тысячи долларов), некоторые виды грибов (533 тысячи), баклажаны (388 тысяч), а также тыквы и кабачки (207 тысяч).
Всего Россия в феврале закупила овощей у Китая на 33,7 миллиона долларов, нарастив их импорт за год на треть, а в месячном выражении - на почти 12%.
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