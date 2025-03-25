https://ria.ru/20250325/tesla-2007093921.html

В дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства

В дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства - РИА Новости, 25.03.2025

В дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства

Несколько взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре компании Tesla в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T07:40:00+03:00

2025-03-25T07:40:00+03:00

2025-03-25T10:06:00+03:00

в мире

технологии

техас

сша

остин

илон маск

памела бонди

tesla motors

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007118063_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_5f3a561fb70fabddd122bedb0f8a24de.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Несколько взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре компании Tesla в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. "В понедельник утром в дилерском центре Tesla в Остине, штат Техас, было обнаружено несколько взрывных устройств", - говорится в публикации. Как отмечается, устройства были обезврежены. Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило телеканалу о создании группы для расследования инцидентов, связанных с Tesla. Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. Газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla было совершено более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа". Ранее генеральный прокурор страны Памела Бонди заявила, что власти США считают организованными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Маска, которому принадлежит компания Tesla.

https://ria.ru/20250309/ssha-2003871354.html

https://ria.ru/20250319/mask-2006062771.html

техас

сша

остин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, техас, сша, остин, илон маск, памела бонди, tesla motors, фбр