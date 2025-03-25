В дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства
ABC: в дилерском центре Tesla в Техасе обнаружили несколько взрывных устройств
© Getty Images / Brandon BellДилерский центр Tesla в Остине, штат Техас, в который была вызвана полиция из-за обнаружения подозрительного устройства. 24 марта 2025
© Getty Images / Brandon Bell
Дилерский центр Tesla в Остине, штат Техас, в который была вызвана полиция из-за обнаружения подозрительного устройства. 24 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Несколько взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре компании Tesla в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Как отмечается, устройства были обезврежены.
Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило телеканалу о создании группы для расследования инцидентов, связанных с Tesla.
Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. Газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla было совершено более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
Ранее генеральный прокурор страны Памела Бонди заявила, что власти США считают организованными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Маска, которому принадлежит компания Tesla.
Маск прокомментировал акты вандализма против Tesla
19 марта, 20:08