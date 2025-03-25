Рейтинг@Mail.ru
В дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 25.03.2025 (обновлено: 10:06 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/tesla-2007093921.html
В дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства
В дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства - РИА Новости, 25.03.2025
В дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства
Несколько взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре компании Tesla в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T07:40:00+03:00
2025-03-25T10:06:00+03:00
в мире
технологии
техас
сша
остин
илон маск
памела бонди
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007118063_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_5f3a561fb70fabddd122bedb0f8a24de.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Несколько взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре компании Tesla в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. "В понедельник утром в дилерском центре Tesla в Остине, штат Техас, было обнаружено несколько взрывных устройств", - говорится в публикации. Как отмечается, устройства были обезврежены. Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило телеканалу о создании группы для расследования инцидентов, связанных с Tesla. Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. Газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla было совершено более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа". Ранее генеральный прокурор страны Памела Бонди заявила, что власти США считают организованными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Маска, которому принадлежит компания Tesla.
https://ria.ru/20250309/ssha-2003871354.html
https://ria.ru/20250319/mask-2006062771.html
техас
сша
остин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007118063_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3e6acb2d7de3ce38a5c26d13387b8738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, техас, сша, остин, илон маск, памела бонди, tesla motors, фбр
В мире, Технологии, Техас, США, Остин, Илон Маск, Памела Бонди, Tesla motors, ФБР
В дилерском центре Tesla в Техасе нашли взрывные устройства

ABC: в дилерском центре Tesla в Техасе обнаружили несколько взрывных устройств

© Getty Images / Brandon BellДилерский центр Tesla в Остине, штат Техас, в который была вызвана полиция из-за обнаружения подозрительного устройства. 24 марта 2025
Дилерский центр Tesla в Остине, штат Техас, в который была вызвана полиция из-за обнаружения подозрительного устройства. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Brandon Bell
Дилерский центр Tesla в Остине, штат Техас, в который была вызвана полиция из-за обнаружения подозрительного устройства. 24 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Несколько взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре компании Tesla в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
"В понедельник утром в дилерском центре Tesla в Остине, штат Техас, было обнаружено несколько взрывных устройств", - говорится в публикации.
Разбитые окна дилерского центра Tesla в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
В США произошла волна атак на электромобили и имущество компании Tesla
9 марта, 04:57
Как отмечается, устройства были обезврежены.
Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило телеканалу о создании группы для расследования инцидентов, связанных с Tesla.
Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. Газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla было совершено более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
Ранее генеральный прокурор страны Памела Бонди заявила, что власти США считают организованными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Маска, которому принадлежит компания Tesla.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Маск прокомментировал акты вандализма против Tesla
19 марта, 20:08
 
В миреТехнологииТехасСШАОстинИлон МаскПамела БондиTesla motorsФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала