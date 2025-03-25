https://ria.ru/20250325/terrorist-2007249498.html
Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов
Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов - РИА Новости, 25.03.2025
Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов
Курьер Иван Паскарь*, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, внесен в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:30:00+03:00
2025-03-25T17:30:00+03:00
2025-03-25T17:30:00+03:00
россия
служба безопасности украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991621341_0:83:700:477_1920x0_80_0_0_edb5627f59a87d95f9c6cd98d07cedd3.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь*, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Паскарь Иван Иванович, 28.04.1994 г.р., г. Бельцы Республики Молдова", - значится в перечне.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов в России
https://ria.ru/20241224/sbu-1991054186.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991621341_0:0:701:525_1920x0_80_0_0_6176e54893aba21207ba9dea8bc70f1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес курьера Паскаря в список террористов и экстремистов