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Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов - РИА Новости, 25.03.2025
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17:30 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/terrorist-2007249498.html
Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов
Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов - РИА Новости, 25.03.2025
Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов
Курьер Иван Паскарь*, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, внесен в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:30:00+03:00
2025-03-25T17:30:00+03:00
россия
служба безопасности украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь*, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Паскарь Иван Иванович, 28.04.1994 г.р., г. Бельцы Республики Молдова", - значится в перечне.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов в России
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россия
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россия, служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес курьера Паскаря в список террористов и экстремистов

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramИван Паскарь
Иван Паскарь - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Иван Паскарь. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь*, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Паскарь Иван Иванович, 28.04.1994 г.р., г. Бельцы Республики Молдова", - значится в перечне.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов в России
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Агента СБУ Хрестину* внесли в список террористов и экстремистов
24 декабря 2024, 17:24
 
РоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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