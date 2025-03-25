https://ria.ru/20250325/terrorist-2007249498.html

Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов

Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов - РИА Новости, 25.03.2025

Курьера, доставившего взрывчатку для Прозорова, внесли в список террористов

Курьер Иван Паскарь*, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, внесен в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:30:00+03:00

2025-03-25T17:30:00+03:00

2025-03-25T17:30:00+03:00

россия

служба безопасности украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь*, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в России, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Паскарь Иван Иванович, 28.04.1994 г.р., г. Бельцы Республики Молдова", - значится в перечне.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов в России

https://ria.ru/20241224/sbu-1991054186.html

россия

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)